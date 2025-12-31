مباريات الأمس
بعد ختام المجموعات.. طريق منتخب مصر لنهائي كأس الأمم الأفريقية

كتب : محمد عبد الهادي

11:45 م 31/12/2025 تعديل في 01/01/2026
أسدل الستار مساء اليوم الأربعاء، على منافسات دور المجموعات من بطولة كأس الأمم الأفريقية، والتي تستضيفها المغرب خلال الفترة الجارية وتستمر حتى 18 يناير المقبل.

بعد دور المجموعات وحسم المنتخبات المتأهلة لدور الـ16، بات طريق منتخب مصر لنهائي البطولة واضحًا، بعد تحديد المنتخبات التي ستواجهه حتي النهائي.

مشوار منتخب مصر لنهائي كأس الأمم الأفريقية

يستهل منتخب مصر مشواره في الأدوار النهائية بمواجهة منتخب بنين في دور الـ16 وإذا نجح المنتخب الوطني في التأهل، فسيكون على موعد مع اختبار أصعب في دور الثمانية، حين يلتقي الفائز من مواجهة كوت ديفوار أو بوركينا فاسو.

ومع الوصول إلى نصف النهائي، قد يواجه منتخب مصر أحد المنتخبات في هذا المسار، سواء السنغال أو السودان، إلى جانب احتمالية مواجهة تونس أو مالي.

دور الـ16: مصر × بنين

ربع النهائي: الفائز من (كوت ديفوار × بوركينا فاسو)

نصف النهائي: أحد هذه المنتخبات ( السنغال – السودان– تونس– مالي)

النهائي: في انتظار المتأهل من نصف النهائي الآخر

