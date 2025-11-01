محافظ الشرقية يشهد احتفالية فنية بمناسبة بافتتاح المتحف المصري الكبير

الشرقية- ياسمين عزت :

شهد المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية، احتفالية فنية واستعراضية مميزة نظمتها مديرية الشباب والرياضة بالتعاون مع فرع ثقافة الشرقية، وذلك أمام قصر ثقافة الزقازيق، احتفالًا بافتتاح المتحف المصري الكبير أحد أبرز المشروعات الحضارية والثقافية في العصر الحديث.

تضمنت الفعاليات عروضًا فنية وغنائية قدمتها فرقة الشرقية للموهوبين وكورال طفل الزقازيق، حيث ظهر المشاركون مرتدين الزي الفرعوني ويحملون علم مصر، في أجواء وطنية مبهجة جسدت اعتزاز المصريين بتاريخهم العريق.

قدم المشاركون عددًا من الأغاني الوطنية التي تفاعل معها الحضور منها: يا حبيبتي يا مصر، حبايب مصر، رايات النصر، هنحب مين غيرها، مصر التي في خاطري، خليك جامد، ونالت استحسان وإعجاب الجمهور.

حضر الاحتفالية الأستاذ محمد كجك السكرتير العام المساعد للمحافظة، والأستاذ أحمد سامي خاطر رئيس الإدارة المركزية لإقليم شرق الدلتا الثقافي، والدكتور محمود عبد العظيم وكيل وزارة الشباب والرياضة، وعدد من القيادات التنفيذية والثقافية بالمحافظة.

وأشاد المحافظ بدور الهيئة العامة لقصور الثقافة في نشر الوعي الثقافي والمساهمة في التنمية الفكرية للمجتمع من خلال أنشطتها الفنية والتراثية المتنوعة، مؤكدًا أن افتتاح المتحف المصري الكبير يمثل إنجازًا حضاريًا وتاريخيًا يعكس عظمة مصر القديمة أمام العالم، ويعزز من الهوية الثقافية والوطنية للشعب المصري.

وفي ختام الاحتفال، حرص محافظ الشرقية على التقاط الصور التذكارية مع المواهب الشابة والفِرق الفنية المشاركة، تشجيعًا لهم على مواصلة الإبداع والمشاركة في الفعاليات القادمة.