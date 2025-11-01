إعلان

"هما ذات المصريين".. ماذا قال أحمد عز في حفل افتتاح المتحف المصري الكبير؟

كتب : محمد أبو بكر

07:42 م 01/11/2025

المهندس أحمد عز

قال المهندس أحمد عز، رئيس مجموعة حديد عز وأحد الشركاء الاستراتيجيين في مشروع افتتاح المتحف المصري الكبير، إن افتتاح المتحف المصري الكبير رسالة لكل مصري في الأساس واستدعاء لحضارتنا التي هي منذ أكثر من 7 آلاف عام.


وأضاف "عز"، خلال حفل افتتاح المتحف المصري الكبير، أن ذات الشعب الذي كان منذ 7 آلاف عام على هذه الأرض وكان لنا الريادة ومتقدمين وأكثر تقدمًا تقنيًا وفي أصول الإدارة والفنون وفي القيم والمثل عن أي حضارة أخرى.


وانطلق منذ قليل، الحفل العالمي لافتتاح المتحف المصري الكبير، والذي يُمثل حدثاً استثنائياً في تاريخ الثقافة والحضارة الإنسانية، بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، ومشاركة (٧٩) وفداً رسمياً، من بينهم (٣٩) وفداً برئاسة ملوك وأمراء ورؤساء دول وحكومات، بما يعكس اهتمام المجتمع الدولي بالحضارة المصرية العريقة وبالدور الثقافي والإنساني المتفرد الذي تضطلع به مصر.

المهندس أحمد عز المتحف المصري الكبير حفل افتتاح رسالة لكل مصري

