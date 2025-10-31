بالزي الفرعوني.. سامح حسين يشارك في احتفالات المتحف المصري الكبير

شارك الفنان سامح حسين في احتفالات المتحف المصري الكبير، المقرر افتتاحه غدا السبت بحضور العديد من الرؤساء وملوك الدول من حول العالم، وسط تغطية إعلامية عالمية.

نشر سامح حسين صورة له بواسطة الذكاء الاصطناعي عبر حسابه على فيسبوك، ظهر خلالها بالزي الفرعوني، وحازت الصورة على إعجاب جمهوره ومتابعيه.

وكانت آخر مشاركات سامح حسين في الدراما التلفزيونية بمسلسل "عودة الابن الضال" عام 2022.

وعلى الجانب الآخر كانت آخر مشاركاته على شاشة السينما بفيلم "استنساخ" عام 2025.

