رئيس الوزراء: المتحف المصري الكبير فكرة عمرها 30 سنة

أعرب الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، عن سعادته وفخره كمواطن مصري قبل أن يكون رئيسًا للحكومة.

وقال "مدبولي"، خلال مؤتمر صحفي قبل افتتاح المتحف المصري الكبير: "افتتاح المتحف حدث استثنائي بكل ما تعنيه الكلمة، حلم كبير بيدور في خيالنا، هل سيتحقق ونشوفه موضع التنفيذ؟، هذا الصرح العالمي يقدم من مصر كهدية لكل العالم، لدولة يعود تاريخها لأكثر من 7 آلاف عام، دولة فيها مزيج من كل الحضارات اللي مرت على تاريخ البشرية".

وأضاف رئيس الوزراء: "فخر لي كرئيس للحكومة أن أشهد هذا الافتتاح، هذا الصرح عشان نقدر نقول إننا قادرين على افتتاحه، فكرة المتحف من حوالي 30 سنة، وبدأت الإجراءات من الدولة والدراسات الفنية ومرورًا بمسابقة واختيار تصميم معين، ومر هذا المشروع بفترة توقف نتيجة ظروف مصر، اعتبارًا من 2011، لغاية توجيه رئيس الدولة الرئيس عبد الفتاح السيسي، بضرورة الانتهاء من تنفيذه بأفضل صورة".

وأشار إلى أن الحجم الأكبر من الإنشاء والتنفيذ حدث في آخر 7 أو 8 سنوات، موجهًا التحية لكل من شارك في هذا المشروع العالمي، من أول من أطلق الفكرة لكل من شارك حتى وصلنا للافتتاح اليوم.

وتابع: "اسمحوا لي أوجه الشكر لرجال القطاع الخاص المصري اللي ساهموا في تنفيذ هذا الحفل، الأستاذ هشام طلعت مصطفى، المهندس محمد منصور، رئيس مجموعة منصور، المهندس أحمد عز رئيس مجموعة حديد عز، المهندس حسن علام، المسؤول عن مجموعة حسن علام القابضة، المهندس محمد الإتربي، المهندس خالد عباس.

