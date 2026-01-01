خبير سياحي: إشغال فنادق الأقصر وأسوان يصل 100% في رأس السنة

قال محمد كارم، الخبير السياحي، إن مدينتي الأقصر وأسوان تشهدان انتعاشة سياحية مرتفعة تزامنًا مع احتفالات رأس السنة الميلادية.

وأضاف "كارم"، في تصريحات لمصراوي، أن معدلات الإشغال بالفنادق الثابتة والعائمة وصلت إلى نحو 100%، حيث أغلقت منشآت فندقية باب الحجوزات ورفعت لافتة "كامل العدد".

وأوضح أن غالبية الفنادق بالأقصر وأسوان تمتلك حاليًا قوائم انتظار، في ظل الإقبال الكثيف من السائحين خلال فترة الكريسماس ورأس السنة، لافتًا إلى أن هذه هي المرة الأولى منذ أكثر من 20 عامًا التي ترفض فيها الفنادق استقبال أي حجوزات جديدة خلال تلك الفترة، نتيجة نفاد الغرف بالكامل.

وأكد أن هذه المؤشرات الإيجابية تعكس نجاح الجهود الترويجية للسياحة الثقافية في صعيد مصر، وتؤكد أن الأقصر وأسوان عادتا بقوة إلى صدارة المقاصد السياحية العالمية، خاصة خلال مواسم الأعياد والاحتفالات الدولية.