إعلان

خبير سياحي: إشغال فنادق الأقصر وأسوان يصل 100% في رأس السنة

كتب : محمد أبو بكر

06:00 ص 01/01/2026

محمد كارم، الخبير السياحي

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

قال محمد كارم، الخبير السياحي، إن مدينتي الأقصر وأسوان تشهدان انتعاشة سياحية مرتفعة تزامنًا مع احتفالات رأس السنة الميلادية.

وأضاف "كارم"، في تصريحات لمصراوي، أن معدلات الإشغال بالفنادق الثابتة والعائمة وصلت إلى نحو 100%، حيث أغلقت منشآت فندقية باب الحجوزات ورفعت لافتة "كامل العدد".

وأوضح أن غالبية الفنادق بالأقصر وأسوان تمتلك حاليًا قوائم انتظار، في ظل الإقبال الكثيف من السائحين خلال فترة الكريسماس ورأس السنة، لافتًا إلى أن هذه هي المرة الأولى منذ أكثر من 20 عامًا التي ترفض فيها الفنادق استقبال أي حجوزات جديدة خلال تلك الفترة، نتيجة نفاد الغرف بالكامل.

وأكد أن هذه المؤشرات الإيجابية تعكس نجاح الجهود الترويجية للسياحة الثقافية في صعيد مصر، وتؤكد أن الأقصر وأسوان عادتا بقوة إلى صدارة المقاصد السياحية العالمية، خاصة خلال مواسم الأعياد والاحتفالات الدولية.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

محمد كارم الخبير السياحي إشغال فنادق الأقصر 100% في رأس السنة إشغال فنادق أسوان 100% في رأس السنة انتعاشة سياحية مع احتفالات رأس السنة

فيديو قد يعجبك



محتوى مدفوع

أحدث الموضوعات

إعلان

أخبار كأس الأمم الأفريقية

المزيد

أخبار منتخبات كأس الأمم الأفريقية

أخبار

المزيد

إعلان

ابنة هند رستم تكشف لمجدي الجلاد ثروة والدتها التي تركتها بعد وفاتها
مد ساعات تشغيل المترو وقطار العاصمة بمناسبة رأس السنة
توجيهات عاجلة من مدبولي للحكومة بشأن "حياة كريمة" والحماية الاجتماعية
"آيفون" بماء زمزم.. تجار يستغلون معتمرين للاستيلاء على المليارات من خزينة الدولة
أسيرات القبيلة.. حظر الزواج باسم "نقاء الدم"