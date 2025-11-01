أصالة احتفالا بالمتحف المصري الكبير: كتر خيرك يا مصر بنحبك قوي

هنأت المطربة أصالة الشعب المصري بافتتاح المتحف المصري الكبير، وذلك في منشور جديد نشرته عبر حسابها الرسمي على موقع X.

ونشرت أصالة أغنيتها "بنحبك يا مصر"، والتي يقول مطلعها "مليون تحية لمصر يحيا شعبها، صاحب جِميل طيب جَميل يشبهلها، حضن وسند ضهر وأمان دايما قوي، كتر خيرك يا مصر بنحبك قوي".

وعلقت "مبارك عليكِ مجد جديد يا أرض الحضارات يا محروسة يا طيّبة.. كتار كتير حبايبك اللي على أرضك عمّروا إلهم بيت ولكلّ الدّنيي فتحتي إيديكي وبكلّ حبّ اهتميتي وراعيتي وملايين حققوا حلمهم بسببك وبفضلك وأنا واحدة منهم.. ولمّا الحياة تحدّتنا كنتي الحنونة اللي سهّلت الصعب دون منّ أو أذى".

وتابعت "أتيتك طامحة حالمة وكنتي الأهل وفيكي حققت أكبر أحلامي وصرت عاشقة لأرضك لأهلك لماضيكي العظيم، وأفخر بإنجازاتك متل ما بيفخروا فيكي أهلك لأني صرت منّك وأنتِ مني بغار عليكِ وأحتفل معك وبفرح لفرحك.. مبارك علينا هالإنجاز العظيم بإفتتاح متحفنا المصري الكبير اللي ربط ماضينا بالحاضر بمجد موصول لم ينقطع بل توالى".

واختتمت "الله يديم أمنك وأمانك ويديمك سيّدة للمحبّة وعنوان للأمل وقلب وسع أحبابك يا حبيبة الملايين يا محروسة".

مبارك عليكِ مجد جديد ياأرض الحضارات يامحروسة ياطيّبه .. كتار كتير حبايبك اللي على أرضك عمّروا إلهم بيت ولكلّ الدّنيي فتحتي إيديكي وبكلّ حبّ اهتميتي وراعيتي وملايين حققوا حلمهم بسببك وبفضلك وانا وحده منهم ..ولمّا الحياة تحدّتنا كنتي الحنونه اللي سهّلت الصعب دون منّ أو أذى .. أتيتك… pic.twitter.com/GEVMrZIWla — Assala (@AssalaOfficial) November 1, 2025

جدير بالذكر أن المتحف المصري الكبير يعد أكبر متحف في العالم مخصص لحضارة واحدة "حضارة مصر القديمة"، ويمتد على مساحة 490 ألف م2، ويضم مدخلًا رئيسيًا بمساحة نحو 7 آلاف م2، به تمثال للملك رمسيس الثاني، كما يضم أكثر من 57 ألف قطعة أثرية تروي تاريخ مصر عبر العصور، بالإضافة إلى الدرج العظيم الذي يمتد على مساحة حوالي 6 آلاف م2، بارتفاع يعادل 6 طوابق.

كما يضم المتحف 12 قاعة عرض رئيسية بمساحة نحو 18 ألف م2، وقاعات عرض مؤقت بمساحة حوالي 1700 م2، وكذلك قاعات لعرض مقتنيات الملك توت عنخ آمون على مساحة تقارب 7.5 ألف م2، تشمل أكثر من 5 آلاف قطعة من كنوز الملك تُعرض مجتمعة لأول مرة، بالإضافة إلى متحف الطفل بمساحة نحو ٥ آلاف م2، ومن المتوقع أن يجذب المتحف نحو 5 ملايين زائر سنويًا.