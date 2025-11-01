إعلان

شيرين رضا تتفاعل مع تريند المتحف الكبير: "أنا مصري وهذه هي قوتي العظمى"

كتب- هاني صابر:

شاركت الفنانة شيرين رضا، متابعيها عبر السوشيال ميديا، تفاعلها مع تريند المتحف الكبير الذي يقام حفل افتتاحه مساء اليوم السبت بحضور قادة وزعماء وملوك دول العالم.

وكتبت شيرين رضا، عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت: "أنا مصري، هذه هي قوتي العظمى".

يذكر أن، فعاليات الافتتاح الرسمي للمتحف المصري الكبير، تبدأ مساء اليوم السبت في حدث عالمي ينتظره الملايين بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وعدد من قادة وملوك ورؤساء دول العالم، وكبار الشخصيات الدولية والرموز الثقافية في مشهد تاريخي يُجسد عظمةَ مصر ودورها الحضاري الممتد عبر آلاف السنين.

