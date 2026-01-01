إعلان

سامسونج تستقبل عام 2026 بهاتف منافس.. ما مواصفاته ومميزاته؟

كتب : مصراوي

06:02 ص 01/01/2026

هواتف سامسونج

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon


وكالات

أعلنت سامسونج، عن هاتفها الجديد Galaxy A37 المتوقع طرحه مطلع العام 2026، ليكون منافسا قويا ضمن هواتف أندرويد من الفئة المتوسطة.

حصل الهاتف على هيكل مقاوم للماء والغبار وفق معيار IP67، وحمي بزجاج Gorilla Glass Victus المقاوم للصدمات والخدوش.

وجهّز بمنفذي Nano-SIM وتقنية eSIM للاتصال بالشبكات الخلوية، كما زوّد بشرائح موديم متطورة للاتصال بشبكات 5G.

شاشته أتت Super AMOLED بمقاس 6.7 بوصة، دقة عرضها (1080/2340) بيكسل، ترددها 120 هيرتز، سطوعها 1200 nits، وكثافتها تعادل 385 بيكسل/ الإنش.

يعمل الجهاز بنظام "أندرويد-16" مع واجهات One UI 8، وذواكر وصول عشوائي 8 جيجابايت، وذواكر داخلية 128/256 جيجابايت.

كاميرته الأساسية أتت ثلاثية العدسة، فيها عدسة رئيسية بدقة 50 ميجابيكسل، وعدسة ultrawide بدقة 8 ميجابيكسل، وعدسة macro بدقة 5 ميجابيكسل، أما كاميرته الامامية فجاءت بدقة 12 ميجابيكسل، ولها القدرة على توثيق فيديوهات 4K بمعدل 30 إطارا في الثانية.

ودعمت سامسونج هذا الهاتف أيضا بمنفذ USB Type-C 2.0، وشريحة NFC، وماسح لبصمات الأصابع مدمج في الشاشة، وبطارية بسعة 5000 ميلي أمبير تعمل مع شاحن سريع باستطاعة 45 واط، وفقا لروسيا اليوم.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

هواتف سامسونج سامسونج هاتف سامسونج سامسونج تستقبل عام 2026 بهاتف منافس.

فيديو قد يعجبك



محتوى مدفوع

أحدث الموضوعات

إعلان

أخبار كأس الأمم الأفريقية

المزيد

أخبار منتخبات كأس الأمم الأفريقية

أخبار

المزيد

إعلان

ابنة هند رستم تكشف لمجدي الجلاد ثروة والدتها التي تركتها بعد وفاتها
مد ساعات تشغيل المترو وقطار العاصمة بمناسبة رأس السنة
توجيهات عاجلة من مدبولي للحكومة بشأن "حياة كريمة" والحماية الاجتماعية
"آيفون" بماء زمزم.. تجار يستغلون معتمرين للاستيلاء على المليارات من خزينة الدولة
أسيرات القبيلة.. حظر الزواج باسم "نقاء الدم"