سامسونج تستقبل عام 2026 بهاتف منافس.. ما مواصفاته ومميزاته؟

أعلنت سامسونج، عن هاتفها الجديد Galaxy A37 المتوقع طرحه مطلع العام 2026، ليكون منافسا قويا ضمن هواتف أندرويد من الفئة المتوسطة.

حصل الهاتف على هيكل مقاوم للماء والغبار وفق معيار IP67، وحمي بزجاج Gorilla Glass Victus المقاوم للصدمات والخدوش.

وجهّز بمنفذي Nano-SIM وتقنية eSIM للاتصال بالشبكات الخلوية، كما زوّد بشرائح موديم متطورة للاتصال بشبكات 5G.

شاشته أتت Super AMOLED بمقاس 6.7 بوصة، دقة عرضها (1080/2340) بيكسل، ترددها 120 هيرتز، سطوعها 1200 nits، وكثافتها تعادل 385 بيكسل/ الإنش.

يعمل الجهاز بنظام "أندرويد-16" مع واجهات One UI 8، وذواكر وصول عشوائي 8 جيجابايت، وذواكر داخلية 128/256 جيجابايت.

كاميرته الأساسية أتت ثلاثية العدسة، فيها عدسة رئيسية بدقة 50 ميجابيكسل، وعدسة ultrawide بدقة 8 ميجابيكسل، وعدسة macro بدقة 5 ميجابيكسل، أما كاميرته الامامية فجاءت بدقة 12 ميجابيكسل، ولها القدرة على توثيق فيديوهات 4K بمعدل 30 إطارا في الثانية.

ودعمت سامسونج هذا الهاتف أيضا بمنفذ USB Type-C 2.0، وشريحة NFC، وماسح لبصمات الأصابع مدمج في الشاشة، وبطارية بسعة 5000 ميلي أمبير تعمل مع شاحن سريع باستطاعة 45 واط، وفقا لروسيا اليوم.