تامر حسني يتفاعل مع تريند المتحف الكبير: "فخور إن دي حضارتي"

تفاعل النجم تامر حسني مع تريند المتحف الكبير، وذلك تزامنا مع حفل افتتاح المتحف اليوم السبت 1 نوفمبر 2025.

ونشر تامر، مقطع فيديو يظهر فيه بالملابس الفرعونية، عبر حسابه على إنستجرام، وعلق: "بشارك بأحلى تريند السنة دي اللي هيخلينا كلنا نشاور على حضارتنا الفرعونية، وكل حد فينا يتصور كواحد من الفراعنة القدماء المصريين اللي حيّروا التاريخ بقوتهم وبعلمهم اللي سابق كل العصور اللي جت بعدهم.. فخور إن دي حضارتي، وكل الحب والتقدير والفخر بافتتاح المتحف المصري الكبير، وهو أكبر متحف في العالم".

يذكر أن، آخر أعمال تامر حسني فيلم"ريستارت" الذي يقدم رؤية اجتماعية معاصرة تنتقد هوس التريند، وتسأل بشكل مباشر: من نحن وسط هذا الضجيج الرقمي؟ ومن نكون حين نُترك وحيدين بعد أن يخفت الضوء الإلكتروني؟

وشارك في بطولته إلى جانب تامر حسني، هنا الزاهد التي تلعب دور "عفاف"، المؤثرة الرقمية التي ترتبط بحياة محمد في إطار درامي كوميدي، وباسم سمرة في دور "الجوكر" الذي يجسد شخصية حادة التأثير، فضلًا عن محمد ثروت، عصام السقا، شيماء سيف، ميمي جمال، محمد رجب، رانيا منصور.