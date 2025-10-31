السويس - حسام الدين أحمد:

وجّه اللواء دكتور طارق حامد الشاذلي، محافظ السويس، بتجهيز عدد من شاشات العرض العملاقة في ميادين المدينة ومراكز الشباب، لنقل الافتتاح التاريخي للمتحف المصري الكبير غدًا السبت على الهواء مباشرة، لتمكين المواطنين من متابعة الحدث في أجواء احتفالية مميزة.

وأوضح المحافظ أن المحافظة انتهت من تجهيز 15 شاشة عرض بمختلف أحياء السويس، من بينها شاشة ضخمة على ممشى أهل السويس المطل على امتداد كورنيش المدينة، لنقل فعاليات الافتتاح للجمهور خلال يوم السبت، الذي يتزامن مع عطلة في أغلب المصالح والمديريات والشركات.

وأشار المحافظ إلى أنه جرى التنسيق مع مراكز الشباب ودور العرض السينمائي لإتاحة بث مباشر للحدث، حيث تم تجهيز شاشة عرض كبرى بأول طريق بورتوفيق، وأخرى بميدان مسجد سيد الشهداء حمزة بن عبد المطلب بحي فيصل، إلى جانب الشاشات المنتشرة في مراكز الشباب بالأحياء المختلفة.

وأكد المحافظ أن هذا الحدث يعكس فخر المصريين بحضارتهم العريقة، وحرص الدولة على إشراك جميع المواطنين في متابعة افتتاح أكبر صرح متحفي في العالم، الذي يُجسد عظمة التاريخ المصري ويُبرز ريادته في صون التراث الإنساني.