أسدل الستار أمس الأربعاء الموافق 31 يناير ديسمبر الماضي، على مباريات دور المجموعات ببطولة كأس أمم أفريقيا 2025 المقامة حاليا بالمغرب.

وضمن 16 منتخب التأهل إلى الدور المقبل من البطولة، من بينهم المنتخب المصري، الذي تأهل إلى الدور المقبل من كأس أمم أفريقيا، بعدما حصد المركز الأول في المجموعة الثانية بكأس أمم أفريقيا.

وجمع المنتخب الوطني في 3 مباريات خاضهم بدور المجموعات بكأس أمم أفريقيا، 7 نقاط، بعدما حقق الفوز في مباراتين وتعادل في لقاء وحيد.

وشارك المنتخب المصري في المجموعة الثانية ببطولة كأس أمم أفريقيا 2025 بالمغرب، رفقة كل من: "جنوب أفريقيا، زيمبابوي وأنجولا".

ومع صعود المنتخب الوطني إلى دور ال 16 بكأس أمم أفريقيا 2025، يكون ضمن الحصول على مبلغ 800 ألف دولار، وحال تأهل إلى دور ربع النهائي سيحصل على مليون و300 ألف دولار.

والجدير بالذكر، أن منتخب مصر سيلاقي منتخب بنين، يوم الإثنين المقبل الموافق 5 يناير الجاري، في إطار منافسات دور ال 16 بالبطولة.

أقرأ أيضًا:

"بعد نهاية الجولة الثالثة".. ترتيب مجموعات كأس أمم أفريقيا 2025

"بينهم مصر وبنين".. مواعيد مباريات دور ال 16 ببطولة كأس أمم أفريقيا 2025