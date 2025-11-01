مدير البنك الأهلي: دعم ورعاية المتحف المصري الكبير واجب وطني

تصوير- نادر نبيل وهاني رجب:

قال محمد الأتربي، مدير البنك الأهلي المصري، إن البنك يمتد تاريخه إلى ١٢٧ عامًا، وحجم أصوله ٩ تريليونات جنيه، مشيرًا إلى أن المتحف المصري الكبير رسالة للعالم لأنه يضم ١٠٠ ألف قطعة أثرية نادرة.

وأضاف الأتربي، خلال مؤتمر صحفي بالمتحف المصري الكبير، اليوم السبت: لدينا شراكة استراتيجية بين البنك والمتحف، ونحن أحد الرعاة الأساسيين؛ خصوصًا أن المتحف يوثق تاريخ مصر الحضاري، ولذا قام البنك بدعم المتحف لإيماننا برسالتنا الحضارية.

وتابع الأتربي: وجدنا أن دعم البنك للمتحف واجب وطني ورسالة للأجيال الحالية والمستقبلية، واستمرار لدوره لوضع مصر على الخريطة السياحية؛ لأن مصر مزيج من الحضارة الخالدة والاستثمار الآمن، داعيًا العالم إلى السياحة بمصر، والاستثمار في الاقتصاد المصري.

اقرأ أيضًا:

افتتاح المتحف المصري.. الرئيس السيسي يرحب بضيوف مصر من قادة العالم ورموزه

ننشر ضوابط إصدار تراخيص الحفر للبحث والتنقيب عن الآثار

أمطار ورياح وشبورة.. الأرصاد تكشف تفاصيل طقس الـ6 أيام المقبلة