كتبت- منى الموجي:

احتفالا بالمتحف المصري الكبير، الذي من المقرر افتتاحه غدا السبت 1 نوفمبر، شاركت الفنانة ريهام عبدالغفور، جمهورها ومتابعي حسابها الرسمي على موقع انستجرام، صورة مصممة بالذكاء الاصطناعي.

وظهرت ريهام في الصورة مرتدية الزي المصري القديم، داخل معبد، وعلقت "بمناسبة افتتاح المتحف المصري الكبير.. تحيا مصر".

جدير بالذكر أن ريهام عبدالغفور أطلت مؤخرًا على جمهورها، من خلال المشاركة كضيفة شرف في مسلسل "كتالوج" مع الفنان محمد فراج، إخراج وليد الحلفاوي، ودارت أحداث العمل في إطار اجتماعي عن أب ينشغل بعمله عن طفليه طوال الوقت، حتى تجبره ظروف رحيل الزوجة على الاهتمام بشئون الطفلين وتتغير حياته.

وتنتظر ريهام عرض مسلسلها الجديد "سنجل ماذر فاذر" ويشاركها البطولة شريف سلامة، محمد كيلاني، هنادي مهنا، قصة وإخراج تامر نادي.