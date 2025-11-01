الإسكندرية تنقل افتتاح المتحف المصري الكبير في 179 مركزًا وناديًا (صور)

بعد احتفالات مولد الدسوقي.. رفع 200 طن مخلفات من شوارع المدينة بكفر الشيخ

محافظ أسوان: جاهزون لمواجهة السيول والأمطار.. ولا تهاون مع أي تقصير (صور)

أعلنت مديرية الشباب والرياضة بالإسكندرية عن نقل فعاليات افتتاح المتحف المصري الكبير على الهواء مباشرة داخل 179 هيئة شبابية ورياضية في مختلف أنحاء المحافظة، لإتاحة الفرصة للأعضاء والرواد لمتابعة الحدث القومي.

وأوضحت المديرية أنه تم تجهيز 50 مركز شباب و129 هيئة رياضية، تشمل الأندية الشعبية والكبرى وأندية الشركات، بشاشات عرض وتلفزيونات لنقل مراسم الافتتاح، كما سيصاحب البث إذاعة موسيقى وطنية وتنظيم فقرات احتفالية لتعزيز روح الانتماء.

وتأتي هذه الخطوة، التي تتم بالتنسيق بين وزارة الشباب والرياضة ومحافظة الإسكندرية، بهدف إشراك الشباب في متابعة أهم الأحداث الوطنية وتعريفهم بأحد أهم المشروعات الحضارية للدولة المصرية.