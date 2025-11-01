إعلان

الإسكندرية تنقل افتتاح المتحف المصري الكبير في 179 مركزًا وناديًا (صور)

كتب : محمد البدري , محمد عامر

12:37 م 01/11/2025
  • عرض 4 صورة
  • عرض 4 صورة
    الإسكندرية تنقل افتتاح المتحف المصري الكبير (1)
  • عرض 4 صورة
    الإسكندرية تنقل افتتاح المتحف المصري الكبير (2)
  • عرض 4 صورة
    الإسكندرية تنقل افتتاح المتحف المصري الكبير (3)

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

أعلنت مديرية الشباب والرياضة بالإسكندرية عن نقل فعاليات افتتاح المتحف المصري الكبير على الهواء مباشرة داخل 179 هيئة شبابية ورياضية في مختلف أنحاء المحافظة، لإتاحة الفرصة للأعضاء والرواد لمتابعة الحدث القومي.

وأوضحت المديرية أنه تم تجهيز 50 مركز شباب و129 هيئة رياضية، تشمل الأندية الشعبية والكبرى وأندية الشركات، بشاشات عرض وتلفزيونات لنقل مراسم الافتتاح، كما سيصاحب البث إذاعة موسيقى وطنية وتنظيم فقرات احتفالية لتعزيز روح الانتماء.

وتأتي هذه الخطوة، التي تتم بالتنسيق بين وزارة الشباب والرياضة ومحافظة الإسكندرية، بهدف إشراك الشباب في متابعة أهم الأحداث الوطنية وتعريفهم بأحد أهم المشروعات الحضارية للدولة المصرية.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

الإسكندرية افتتاح المتحف المصري الكبير المتحف المصري الكبير

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك:



قد يعجبك

إعلان

يوم على الافتتاح

00

ثانية

00

دقيقة

00

ساعة

0

يوم

أخبار

المزيد

إعلان

خاص| بعد التفاعل الواسع مع دعوته.. مصراوي يحاور عالم المصريات الياباني "يوشيمورا"
تغطية خاصة- افتتاح المتحف المصري الكبير.. مصر تحتفي ورموز العالم في المحروسة