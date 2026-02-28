مصراوي

نفى وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي في تصريحات لـشبكة (إن بي سي نيوز)، مقتل المرشد الأعلى الإيراني على خامنئي والرئيس مسعود بزشكيان، مشيرًا إلى أنهما على قيد الحياة "على حد علمه".

ويأتي ذلك بعد تقارير للإعلام العبري بشأن اغتيال القيادتين البارزتين في طهران، جراء الهجمات الإسرائيلية المتواصلة على عدة مناطق في العاصمة الإيرانية، أبرزها مدرسة بنات جنوب إيران أسفرت عن مقتل قرابة الـ70 وإصابة ما يصل لـ100 جريح.

شنت الولايات المتحدة وإسرائيل، فجر اليوم غارات جوية واسعة النطاق على أهداف عسكرية ونووية إيرانية، بما في ذلك مواقع تخصيب اليورانيوم، فيما رد الحرس الثوري الإيراني بإطلاق عشرات الصواريخ الباليستية والمسيّرات على أربع قواعد أمريكية رئيسية في دول الخليج: العديد في قطر، السالم في الكويت، الظفرة في الإمارات، والأسطول الخامس في البحرين.، كما أدى التصعيد إلى إغلاق مجالات جوية واسعة وشلل في الحركة الجوية في بعض البلدان.

ومن جانبها استنكرت دول الخليج الاستهداف، مع تأكيد الإمارات والبحرين والكويت وقطر وقوع الهجمات على أراضيها، ودعت السعودية إلى ضبط النفس مع الاحتفاظ بحق الرد.

كان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد أعلن في مقطع فيديو نُشر على موقع "تروث سوشيال" أن الولايات المتحدة بدأت عمليات قتالية "واسعة النطاق" في إيران، وفي السياق ذاته أشارت مصادر إسرائيلية إلى أن المرحلة الأولى من الهجمات ستستمر لمدة 4 أيام، معتبرة أنها استكمال لحرب الـ 12 يوماً التي شُنت يونيو الماضي.

لمتابعة التغطية الخاصة لبدء الحرب الأمريكية الإيرانية على مصراوي اضغط هنا



