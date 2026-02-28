العراق يدعو مواطنيه في الخارج إلى الحذر

د ب أ

دعت وزارة الخارجية العراقية اليوم السبت، المواطنين العراقيين المتواجدين في مناطق الهجمات إلى توخي أقصى درجات الحيطة والحذر والالتزام بتعليمات السلامة الصادرة عن الجهات المختصة والبقاء في أماكن آمنة وتجنب مواقع الخطر.

وذكرت وزارة الخارجية العراقية، في بيان صحفي، أنها "تتابع بقلق بالغ التطورات الأمنية في بعض مناطق التوتر"، داعية "المواطنين المتواجدين في مناطق الهجمات إلى توخي أقصى درجات الحيطة والحذر، والالتزام بتعليمات السلامة الصادرة عن الجهات المختصة، والبقاء في أماكن آمنة وتجنب مواقع الخطر".

وبحسب البيان، وجّه وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين جميع البعثات الدبلوماسية إلى التواصل المباشر والمسؤول مع المواطنين العراقيين، وتقديم الإسناد اللازم لهم، وضمان المتابعة المستمرة لأوضاعهم بما يكفل سلامتهم وأمنهم.

وأكد سلامة العراقيين في الخارج تبقى أولوية قصوى في مختلف تحركات الوزارة واتصالاتها.