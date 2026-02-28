إعلان

العراق يدعو مواطنيه في الخارج إلى الحذر

كتب : مصراوي

01:18 م 28/02/2026

وزارة الخارجية العراقية

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

د ب أ

دعت وزارة الخارجية العراقية اليوم السبت، المواطنين العراقيين المتواجدين في مناطق الهجمات إلى توخي أقصى درجات الحيطة والحذر والالتزام بتعليمات السلامة الصادرة عن الجهات المختصة والبقاء في أماكن آمنة وتجنب مواقع الخطر.

وذكرت وزارة الخارجية العراقية، في بيان صحفي، أنها "تتابع بقلق بالغ التطورات الأمنية في بعض مناطق التوتر"، داعية "المواطنين المتواجدين في مناطق الهجمات إلى توخي أقصى درجات الحيطة والحذر، والالتزام بتعليمات السلامة الصادرة عن الجهات المختصة، والبقاء في أماكن آمنة وتجنب مواقع الخطر".

وبحسب البيان، وجّه وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين جميع البعثات الدبلوماسية إلى التواصل المباشر والمسؤول مع المواطنين العراقيين، وتقديم الإسناد اللازم لهم، وضمان المتابعة المستمرة لأوضاعهم بما يكفل سلامتهم وأمنهم.

وأكد سلامة العراقيين في الخارج تبقى أولوية قصوى في مختلف تحركات الوزارة واتصالاتها.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

وزارة الخارجية العراقية العراق إيران وأمريكا الهجوم على إيران

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

سماع دوي انفجارات بشمال إسرائيل تزامنا مع بدء هجوم أمريكا على إيران
شئون عربية و دولية

سماع دوي انفجارات بشمال إسرائيل تزامنا مع بدء هجوم أمريكا على إيران
فحوصات طبية ضرورية للكشف المبكر عن السرطان.. لا تتجاهلها
نصائح طبية

فحوصات طبية ضرورية للكشف المبكر عن السرطان.. لا تتجاهلها
مشروب صيني على الإفطار لمحاربة السمنة.. لا يفوتك
رمضان ستايل

مشروب صيني على الإفطار لمحاربة السمنة.. لا يفوتك
قرار قضائي جديد بشأن محاكمة سارة خليفة وآخرين في قضية المخدرات الكبرى
حوادث وقضايا

قرار قضائي جديد بشأن محاكمة سارة خليفة وآخرين في قضية المخدرات الكبرى
إيران: سنلقن إسرائيل وأمريكا "درسا" تاريخيا
شئون عربية و دولية

إيران: سنلقن إسرائيل وأمريكا "درسا" تاريخيا

إعلان

رمضانك مصراوي

المزيد

أخبار

المزيد

إعلان

لحظة بلحظة | هجمات أمريكية إسرائيلية مشتركة تضرب قلب طهران وإيران تتوعد برد ساحق