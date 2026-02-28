إعلان

سماع دوي انفجارات في العاصمة السعودية الرياض

كتب : مصراوي

11:54 ص 28/02/2026

انفجارات في العاصمة السعودية الرياض

وكالات

أعلنت قناة العربية- الحدث السعودية عن سماع دوي انفجارات في العاصمة السعودية الرياض.

وأعلن التلفزيون الإيراني في وقت سابق، عن بدء شن هجمات على القواعد العسكرية في المنطقة وذلك ردا على الهجوم الأمريكي الذي استهدف طهران صباح السبت.

وفي وقت سابق، أعلنت البحرين تعرض مقر الأسطول الخامس للبحرية الأمريكية لهجوم صاروخي، وفقا لما نقلته وكالة الأنباء الفرنسية في خبر عاجل لها.

وفي وقت سابق، أعلنت وكالة رويترز للأنباء، تصاعد دخان كثيف من منطقة الجفير في البحرين والتي تضم قاعدة بحرية أمريكية.

أعلنت وكالة الأنباء الفرنسية، عن سماع دوي انفجارات في العاصمة البحرينية المنامة بعد وقت قصير من بدء الهجوم الأمريكي على إيران.

انفجارات في العاصمة السعودية الرياض إيران وأمريكا إيران أمريكا السعودية

