أكسيوس: ترامب سيلقي خطابًا اليوم وسط الهجمات الأمريكية على إيران

واشنطن- (رويترز)

من المتوقع أن يلقي الرئيس الأمريكي دونالد ترامب خطاباً صباح السبت في الوقت الذي تنفذ فيه الولايات المتحدة ضربات في إيران، حسبما أفاد موقع أكسيوس نقلاً عن مسؤول أمريكي.

ولم يرد البيت الأبيض على الفور على طلب التعليق.

وفيما سبق أعلن الرئيس الأمريكي، أن الولايات المتحدة بدأت "عمليات قتالية كبرى" في إيران، متهماً النظام الإيراني بشن "حملة لا تنتهي من إراقة الدماء والقتل الجماعي تستهدف الولايات المتحدة".

ونشر ترامب مقطع فيديو عبر منصة "تروث سوشيال" في الساعات الأولى من الصباح، بعد وقت قصير من الإبلاغ عن سماع دوي انفجارات في العاصمة الإيرانية طهران.

وقال الرئيس الأمريكي إن إيران لا يمكن أن تمتلك سلاحاً نووياً إطلاقاً، موضحاً أن ذلك هو السبب في أن عملية "مطرقة منتصف الليل" استهدفت البرنامج النووي الإيراني في فوردو ونطنز وأصفهان.

ذكر ترامب أن إيران رفضت كل فرصة للتخلي عن طموحاتها النووية، واستمرت في تطوير صواريخ بعيدة المدى يمكن أن تهدد الحلفاء في أوروبا، والقوات الأمريكية في الخارج، و"قد تصل قريباً إلى الأراضي الأمريكية".

ولفت إلى أن الولايات المتحدة ستدمّر صناعة الصواريخ الإيرانية و"تقضي" على بحريتها، مضيفًا أن النظام الإيراني ظل يردد شعار "الموت لأمريكا" لمدة 47 عاماً.

أشار إلى أن "حياة أبطال أمريكيين شجعان قد تُفقد، وقد تكون هناك خسائر بشرية".

اختتم قائلاً للشعب الإيراني: "حانت ساعة حريتكم"، داعياً إياهم إلى "السيطرة على حكومتكم".