البحرين تعلن تعرض مقر الأسطول الأمريكي الخامس لهجوم صاروخي

كتب : مصراوي

11:21 ص 28/02/2026

الأسطول الأمريكي الخامس

أ ب

أعلنت البحرين تعرض مقر الأسطول الخامس للبحرية الأمريكية لهجوم صاروخي، وفقا لما نقلته وكالة الأنباء الفرنسية في خبر عاجل لها.

وفي وقت سابق، أعلنت وكالة رويترز للأنباء، تصاعد دخان كثيف من منطقة الجفير في البحرين والتي تضم قاعدة بحرية أمريكية.

أعلنت وكالة الأنباء الفرنسية، عن سماع دوي انفجارات في العاصمة البحرينية المنامة بعد وقت قصير من بدء الهجوم الأمريكي على إيران.

وقالت وزارة الداخلية البحرينية، في بيان لها إطلاق صفارات الإنذار ودعت المواطنين والمقيمين في المناطق المتواجد بها قواعد عسكرية ويمكن استهدافها، التوجه لأقرب مكان آمن وغير مكشوف لحين زوال الخطر.

وردت إيران بتحذير شديد اللهجة على الهجمات التي شنتها إسرائيل والولايات المتحدة على أراضيها.

الأسطول الأمريكي الخامس إيران وأمريكا إسرائيل أمريكا البحرين

