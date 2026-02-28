إسرائيل تشن موجة جديدة من الضربات على غرب إيران

وكالات

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، أن إسرائيل شنت موجة جديدة من الضربات على أهداف للنظام في غرب إيران.

وجاء هذا الإعلان بعد نحو ثلاث ساعات ونصف من إطلاق إسرائيل والولايات المتحدة الضربات الأولى ضد إيران.

وقال جيش الاحتلال الإسرائيلي، إنه "يقوم بشن ضربة واسعة على عدد من الأهداف العسكرية التابعة للنظام في غرب إيران".

وفي وقت سابق، أعلنت هيئة الطيران القطرية إيقاف مؤقت لحركة الملاحة الجوية في الدوحة.

ومن جانبها قالت وزارة الدفاع القطرية، إنها تمكنت من التصدي بنجاح لعدد من الهجمات التي استهدفت أراضي الدولة.

وتابعت وزارة الدفاع القطرية، أنه تم التعامل وإسقاط جميع الصواريخ قبل وصولها لأراضي الدولة القطرية.

وأشارت وزارة الدفاع القطرية، إلى أن الدوحة نمتلك كامل القدرات والإمكانيات لحماية أمن البلاد والتصدي لأي تهديد خارجي.

وأوضحت وزارة الدفاع القطرية، أن الأوضاع الأمنية مستقرة وتحت السيطرة الكاملة.