إعلان

إسرائيل تشن موجة جديدة من الضربات على غرب إيران

كتب : مصراوي

11:45 ص 28/02/2026

إسرائيل تشن موجة جديدة من الضربات على غرب إيران

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

وكالات

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، أن إسرائيل شنت موجة جديدة من الضربات على أهداف للنظام في غرب إيران.

وجاء هذا الإعلان بعد نحو ثلاث ساعات ونصف من إطلاق إسرائيل والولايات المتحدة الضربات الأولى ضد إيران.

وقال جيش الاحتلال الإسرائيلي، إنه "يقوم بشن ضربة واسعة على عدد من الأهداف العسكرية التابعة للنظام في غرب إيران".

وفي وقت سابق، أعلنت هيئة الطيران القطرية إيقاف مؤقت لحركة الملاحة الجوية في الدوحة.

ومن جانبها قالت وزارة الدفاع القطرية، إنها تمكنت من التصدي بنجاح لعدد من الهجمات التي استهدفت أراضي الدولة.

وتابعت وزارة الدفاع القطرية، أنه تم التعامل وإسقاط جميع الصواريخ قبل وصولها لأراضي الدولة القطرية.

وأشارت وزارة الدفاع القطرية، إلى أن الدوحة نمتلك كامل القدرات والإمكانيات لحماية أمن البلاد والتصدي لأي تهديد خارجي.

وأوضحت وزارة الدفاع القطرية، أن الأوضاع الأمنية مستقرة وتحت السيطرة الكاملة.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

جيش الاحتلال الإسرائيلي إيران وأمريكا إسرائيل ضربات على غرب إيران

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

سعر الذهب اليوم في مصر يرتفع ببداية تعاملات السبت
اقتصاد

سعر الذهب اليوم في مصر يرتفع ببداية تعاملات السبت
سي إن إن: الضربات الإسرائيلية استهدفت المرشد الأعلى الإيراني والرئيس
شئون عربية و دولية

سي إن إن: الضربات الإسرائيلية استهدفت المرشد الأعلى الإيراني والرئيس
جداول حل النماذج الاسترشادية للثانوية العامة 2026
مدارس

جداول حل النماذج الاسترشادية للثانوية العامة 2026
قبل شهر ونصف.. توفيق عكاشة توقع ضرب إيران وسقوط نظام خامنئي؟ صورة وفيديو
أخبار مصر

قبل شهر ونصف.. توفيق عكاشة توقع ضرب إيران وسقوط نظام خامنئي؟ صورة وفيديو
هل يلتقي محمد صلاح وعمر مرموش في دوري أبطال أوروبا؟
رياضة عربية وعالمية

هل يلتقي محمد صلاح وعمر مرموش في دوري أبطال أوروبا؟

إعلان

رمضانك مصراوي

المزيد

أخبار

المزيد

إعلان

لحظة بلحظة | هجمات أمريكية إسرائيلية مشتركة تضرب قلب طهران وإيران تتوعد برد ساحق