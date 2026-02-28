إعلان

"لقد حذرناكم".. إيران تهدد أمريكا وإسرائيل بعد بدء الهجوم على طهران

كتب : مصراوي

10:59 ص 28/02/2026

حرب إيران وأمريكا

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

د ب أ

ردت إيران بتحذير شديد اللهجة على الهجمات التي شنتها إسرائيل والولايات المتحدة على أراضيها.

وقال رئيس لجنة الأمن، إبراهيم عزيزي "لقد حذرناكم. والآن بدأتم في سلوك طريق لم يعد مصيره بأيديكم".

وكانت الولايات المتحدة وإسرائيل قد شنتا هجمات اليوم السبت، ووصفتها إسرائيل بأنها "ضربة استباقية" ضد عدوها اللدود "للقضاء على التهديدات".

وزعم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب "هدفنا هو الدفاع عن الشعب الأمريكي بالقضاء على تهديدات وشيكة من النظام الإيراني".

وطبقا لتقارير من شهود عيان من العاصمة الإيرانية طهران، كان مقر إقامة الزعيم الديني آية الله علي خامنئي من بين الأماكن التي تضررت.

لكن يعتقد أنه هو نفسه قد فر إلى مكان آمن.

وكان الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان قد هدد سابقا بشن حرب شاملة إذا تعرض خامنئي لهجوم.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

إيران وأمريكا إسرائيل الهجوم على طهران

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

فحوصات طبية ضرورية للكشف المبكر عن السرطان.. لا تتجاهلها
نصائح طبية

فحوصات طبية ضرورية للكشف المبكر عن السرطان.. لا تتجاهلها
وزارة الطيران تتابع تداعيات الأوضاع الإقليمية وتدعو المسافرين لمراجعة جداول
أخبار مصر

وزارة الطيران تتابع تداعيات الأوضاع الإقليمية وتدعو المسافرين لمراجعة جداول
موعد مباراة الأهلي و زد في الدوري المصري والقناة الناقلة
رياضة محلية

موعد مباراة الأهلي و زد في الدوري المصري والقناة الناقلة

سقوط سبعة صواريخ قرب القصر الرئاسي ومجمع المرشد الأعلى في طهران
شئون عربية و دولية

سقوط سبعة صواريخ قرب القصر الرئاسي ومجمع المرشد الأعلى في طهران
سعر الذهب اليوم في مصر يرتفع ببداية تعاملات السبت
اقتصاد

سعر الذهب اليوم في مصر يرتفع ببداية تعاملات السبت

إعلان

رمضانك مصراوي

المزيد

أخبار

المزيد

إعلان

لحظة بلحظة | هجمات أمريكية إسرائيلية مشتركة تضرب قلب طهران وإيران تتوعد برد ساحق