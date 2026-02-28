"لقد حذرناكم".. إيران تهدد أمريكا وإسرائيل بعد بدء الهجوم على طهران

د ب أ

ردت إيران بتحذير شديد اللهجة على الهجمات التي شنتها إسرائيل والولايات المتحدة على أراضيها.

وقال رئيس لجنة الأمن، إبراهيم عزيزي "لقد حذرناكم. والآن بدأتم في سلوك طريق لم يعد مصيره بأيديكم".

وكانت الولايات المتحدة وإسرائيل قد شنتا هجمات اليوم السبت، ووصفتها إسرائيل بأنها "ضربة استباقية" ضد عدوها اللدود "للقضاء على التهديدات".

وزعم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب "هدفنا هو الدفاع عن الشعب الأمريكي بالقضاء على تهديدات وشيكة من النظام الإيراني".

وطبقا لتقارير من شهود عيان من العاصمة الإيرانية طهران، كان مقر إقامة الزعيم الديني آية الله علي خامنئي من بين الأماكن التي تضررت.

لكن يعتقد أنه هو نفسه قد فر إلى مكان آمن.

وكان الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان قد هدد سابقا بشن حرب شاملة إذا تعرض خامنئي لهجوم.