وزير الخارجية الإيراني ينشر تغريدة لترامب من 2012.. ماذا تضمنت؟

قال وزير الخارجية الإيراني عباس إن حرب التي يشنها كلًا من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو على إيران غير مبررة وغير قانونية وغير شرعية على الإطلاق.

وأضاف عراقجي في منشور له عبر صفحته الرسمية على موقع "إكس"، أن ترامب قد حوّل شعار "أمريكا أولاً" إلى "إسرائيل أولاً"، وهو ما يعني دائماً "أمريكا أخيراً".

وشدد وزير الخارجية الإيراني: "قواتنا المسلحة الجبارة على أهبة الاستعداد لهذا اليوم، وستلقّن المعتدين الدرس الذي يستحقونه".

وأرفق عراقجي منشوره بتغريدة لترامب تعود لعام 2012، قال فيها الرئيس الأمريكي: "الآن وقد تراجعت شعبية أوباما بشكل حاد، ترقبوا منه شنّ ضربة عسكرية في ليبيا أو إيران، إنه يائس".