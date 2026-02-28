إعلان

وزير الخارجية الإيراني ينشر تغريدة لترامب من 2012.. ماذا تضمنت؟

كتب : محمد جعفر

03:58 م 28/02/2026

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

قال وزير الخارجية الإيراني عباس إن حرب التي يشنها كلًا من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو على إيران غير مبررة وغير قانونية وغير شرعية على الإطلاق.

وأضاف عراقجي في منشور له عبر صفحته الرسمية على موقع "إكس"، أن ترامب قد حوّل شعار "أمريكا أولاً" إلى "إسرائيل أولاً"، وهو ما يعني دائماً "أمريكا أخيراً".

وشدد وزير الخارجية الإيراني: "قواتنا المسلحة الجبارة على أهبة الاستعداد لهذا اليوم، وستلقّن المعتدين الدرس الذي يستحقونه".

وأرفق عراقجي منشوره بتغريدة لترامب تعود لعام 2012، قال فيها الرئيس الأمريكي: "الآن وقد تراجعت شعبية أوباما بشكل حاد، ترقبوا منه شنّ ضربة عسكرية في ليبيا أو إيران، إنه يائس".

تغريدة ترامب في 2012

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

عباس عراقجي دونالد ترامب بنيامين نتنياهو إيران وأمريكا

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

بعد استشهاد رغد.. حوار| كيرا يغنم: المشاركة في "صحاب الأرض" فرصة العمر
دراما و تليفزيون

بعد استشهاد رغد.. حوار| كيرا يغنم: المشاركة في "صحاب الأرض" فرصة العمر
مسؤول إيراني: حتى الآن لم نطلق سوى صواريخ "خردة"
شئون عربية و دولية

مسؤول إيراني: حتى الآن لم نطلق سوى صواريخ "خردة"
تغييران.. تشكيل الأهلي المتوقع لمواجهة زد في الدوري المصري
رياضة محلية

تغييران.. تشكيل الأهلي المتوقع لمواجهة زد في الدوري المصري
مصر تتابع اوضاع الجاليات المصرية في المنطقة
شئون عربية و دولية

مصر تتابع اوضاع الجاليات المصرية في المنطقة
أبرزهم مدرسة للفتيات.. ما المدن التي استهدفتها أمريكا وإسرائيل في إيران؟
شئون عربية و دولية

أبرزهم مدرسة للفتيات.. ما المدن التي استهدفتها أمريكا وإسرائيل في إيران؟

إعلان

رمضانك مصراوي

المزيد

أخبار

المزيد

إعلان

لحظة بلحظة | هجمات أمريكية إسرائيلية مشتركة تضرب قلب طهران وإيران تتوعد برد ساحق