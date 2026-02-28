إعلان

نتنياهو: الهجوم المشترك مع أمريكا يهدف إلى التخلص من تهديد إيران الوجودي

كتب : مصراوي

10:50 ص 28/02/2026

بنيامين نتنياهو

قال رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، إن الهجوم المشترك الذي نفذته بلاده، اليوم السبت، مع الولايات المتحدة على إيران يهدف إلى "التخلص من التهديد الوجودي الذي تشكله إيران.

وتابع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو السبت، إن الحملة المشتركة التي تشنها بلاده مع الولايات المتحدة، ضد إيران، سوف تمكن الإيرانيين من "تقرير مصيرهم بأنفسهم".

وفي وقت سابق، أعلنت وسائل إعلام عبرية عن سماع دوي انفجارات في شمال إسرائيل، تزامنا مع بدء هجوم أمريكي على إيران.

وأعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، السبت، رصد إطلاق صواريخ من إيران باتجاه إسرائيل.

وقال الجيش إن أنظمة الدفاع "تعمل لاعتراض التهديد"، بينما "أرسلت الجبهة الداخلية تنبيها مسبقا مباشرةا إلى الهواتف المحمولة في المناطق المعنية".

