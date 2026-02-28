بعد الهجوم على إيران.. قادة الاتحاد الأوروبي يحثون على ضبط النفس

(أ ب)

أصدر قادة الاتحاد الأوروبي بياناً مشتركاً يوم السبت، يدعون فيه إلى ضبط النفس والانخراط في الدبلوماسية الإقليمية على أمل "ضمان السلامة النووية".

أكدت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، ورئيس المجلس الأوروبي، أنطونيو كوستا، على الأهمية البالغة لضمان السلامة النووية ومنع أي إجراءات من شأنها تصعيد التوترات أو تقويض نظام عدم الانتشار النووي العالمي. ودعوا جميع الأطراف إلى ممارسة أقصى درجات ضبط النفس، وحماية المدنيين، والاحترام الكامل للقانون الدولي.

وقال كلاهما إنه في حين أن التكتل المكون من 27 دولة قد دفع باتجاه الدبلوماسية لحل القضايا الحرجة، فقد فرض أيضاً "عقوبات واسعة النطاق رداً على أعمال النظام الإيراني القاتل والحرس الثوري".

وقالوا إن بروكسل تعمل مع الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي لدعم مواطنيها في الشرق الأوسط.