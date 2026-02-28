إعلان

مع بدء هجوم أمريكا على إيران.. بيان قطري بشأن الأوضاع في الدوحة

كتب : مصراوي

10:53 ص 28/02/2026

وزارة الداخلية القطرية

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

د ب أ

أعلنت وزارة الداخلية القطرية، اليوم السبت، أن الأوضاع داخل البلاد مستقرة وآمنة ولا توجد في الوقت الراهن أي مؤشرات تستدعي القلق على مستوى الأمن الداخلي .

وقالت الوزارة، في بيان صحفي اليوم، إنه في ضوء الهجمات على إيران تتابع الجهات الأمنية المختصة الموقف على مدار الساعة ضمن منظومة عمل ميدانية وتشغيلية متكاملة وبالتنسيق مع الجهات ذات الصلة، بما يضمن الحفاظ على الأمن العام وسلامة المواطنين والمقيمين والزوار واستمرارية الخدمات دون تأثير .

وأهابت الوزارة الجمهور باستيفاء المعلومات من المصادر الرسمية المعتمدة وعدم الالتفات إلى الشائعات أو الرسائل مجهولة المصدر ، وعدم تداول المقاطع أو الأخبار غير الموثوقة .

وأكدت الوزارة أنها ستوافي الجمهور بالمستجدات في حينها .

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

وزارة الداخلية القطرية إيران وأمريكا هجوم أمريكا على إيران قطر

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

لماذا يفضل شرب السحلب في السحور والإفطار؟
رمضان ستايل

لماذا يفضل شرب السحلب في السحور والإفطار؟
لماذا يفضل شرب السحلب في السحور والإفطار؟
رمضان ستايل

لماذا يفضل شرب السحلب في السحور والإفطار؟
سقوط سبعة صواريخ قرب القصر الرئاسي ومجمع المرشد الأعلى في طهران
شئون عربية و دولية

سقوط سبعة صواريخ قرب القصر الرئاسي ومجمع المرشد الأعلى في طهران
هل يلتقي محمد صلاح وعمر مرموش في دوري أبطال أوروبا؟
رياضة عربية وعالمية

هل يلتقي محمد صلاح وعمر مرموش في دوري أبطال أوروبا؟
مشروب صيني على الإفطار لمحاربة السمنة.. لا يفوتك
رمضان ستايل

مشروب صيني على الإفطار لمحاربة السمنة.. لا يفوتك

إعلان

رمضانك مصراوي

المزيد

أخبار

المزيد

إعلان

لحظة بلحظة | هجمات أمريكية إسرائيلية مشتركة تضرب قلب طهران وإيران تتوعد برد ساحق