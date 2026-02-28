مع بدء هجوم أمريكا على إيران.. بيان قطري بشأن الأوضاع في الدوحة

د ب أ

أعلنت وزارة الداخلية القطرية، اليوم السبت، أن الأوضاع داخل البلاد مستقرة وآمنة ولا توجد في الوقت الراهن أي مؤشرات تستدعي القلق على مستوى الأمن الداخلي .

وقالت الوزارة، في بيان صحفي اليوم، إنه في ضوء الهجمات على إيران تتابع الجهات الأمنية المختصة الموقف على مدار الساعة ضمن منظومة عمل ميدانية وتشغيلية متكاملة وبالتنسيق مع الجهات ذات الصلة، بما يضمن الحفاظ على الأمن العام وسلامة المواطنين والمقيمين والزوار واستمرارية الخدمات دون تأثير .

وأهابت الوزارة الجمهور باستيفاء المعلومات من المصادر الرسمية المعتمدة وعدم الالتفات إلى الشائعات أو الرسائل مجهولة المصدر ، وعدم تداول المقاطع أو الأخبار غير الموثوقة .

وأكدت الوزارة أنها ستوافي الجمهور بالمستجدات في حينها .