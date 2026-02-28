انقطاع شبه كامل للإنترنت في إيران

وكالات

تشهد إيران حالياً انقطاعاً شبه كامل للإنترنت، بحسب وكالة "نت بلوكس" لمراقبة الإنترنت، وذلك في ظلّ شنّ الولايات المتحدة وإسرائيل غارات جوية على أراضيها.

وفيما سبق قالت مصادر إسرائيلية مطلعة على العملية لشبكة سي إن إن الأمريكية، إن الضربات الإسرائيلية على إيران صباح السبت استهدفت شخصيات إيرانية بارزة، بما في ذلك المرشد الأعلى آية الله علي خامنئي، ورئيس أركان القوات المسلحة سيد عبد الرحيم موسوي، ورئيس الجمهورية مسعود بزشكيان، من بين آخرين.

وشملت الأهداف أيضًا أمين مجلس الدفاع الإيراني الجديد علي شمخاني، وأمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني علي لاريجاني، وفقًا للمصادر الإسرائيلية.

ولم يتضح بعد ما إذا كان أي من كبار المسؤولين الإيرانيين قد أصيب في الهجوم.

يشار إلى أن هذه ليست المرة الأولى التي يُقطع فيها الإنترنت عن البلاد. ففي الشهر الماضي فقط، شهدت البلاد انقطاعاً شبه كامل للإنترنت خلال احتجاجات شعبية عارمة اجتاحت البلاد، التي قمعتها الحكومة بوحشية.

وتمكّن بعض الأشخاص لفترة وجيزة من الوصول إلى الإنترنت باستخدام وسائل مثل خدمة "ستارلينك" الفضائية التابعة لشركة "سبيس إكس"، و"الشبكات الافتراضية الخاصة" (VPN).