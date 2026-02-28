البحرين تعلن التصدي بنجاح لهجمات صاروخية إيرانية

وكالات

قال مركز الاتصال الوطني البحريني، أن المملكة تصدت لعدد من الصواريخ التي تم رصدها في المجال الجوي، مشيرًا إلى أن منظومات الدفاع الجوي التابعة لقوة دفاع البحرين الباسلة تعاملت معها بنجاح.

كما أكدت البحرين وفقا للبيان الصادر السبت، أن الجهات المختصة تتابع التطورات، لضمان حماية أجواء المملكة والحفاظ على أمن وسلامة المواطنين والمقيمين.

ويهيب المركز في بيانها بالجميع استقاء المعلومات من المصادر الرسمية وعدم الانسياق وراء الشائعات أو المعلومات غير المؤكدة، بما يسهم في تعزيز الأمن والاستقرار الوطني.

من جانبها، أعلنت وزارة الداخلية البحرينية، البدء في إخلاء مواطنين من مدينة الجفير والتي استهدفتها الصواريخ الإيرانية صباح اليوم السبت.

وفي وقت سابق، أفادت وسائل الإعلام الإيرانية، التابعة للدولة أن أربع قواعد أمريكية في الشرق الأوسط استُهدفت ردًا على الضربات الأمريكية والإسرائيلية على المدن الإيرانية، نقلاً عن الحرس الثوري الإسلامي.