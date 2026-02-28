إعلان

البحرين تعلن التصدي بنجاح لهجمات صاروخية إيرانية

كتب : مصراوي

01:46 م 28/02/2026

هجمات صاروخية إيرانية

وكالات

قال مركز الاتصال الوطني البحريني، أن المملكة تصدت لعدد من الصواريخ التي تم رصدها في المجال الجوي، مشيرًا إلى أن منظومات الدفاع الجوي التابعة لقوة دفاع البحرين الباسلة تعاملت معها بنجاح.

كما أكدت البحرين وفقا للبيان الصادر السبت، أن الجهات المختصة تتابع التطورات، لضمان حماية أجواء المملكة والحفاظ على أمن وسلامة المواطنين والمقيمين.

ويهيب المركز في بيانها بالجميع استقاء المعلومات من المصادر الرسمية وعدم الانسياق وراء الشائعات أو المعلومات غير المؤكدة، بما يسهم في تعزيز الأمن والاستقرار الوطني.

من جانبها، أعلنت وزارة الداخلية البحرينية، البدء في إخلاء مواطنين من مدينة الجفير والتي استهدفتها الصواريخ الإيرانية صباح اليوم السبت.

ومن جانبه، أكد مركز الاتصال الوطني أن مملكة البحرين تصدت لعدد من الصواريخ التي تم رصدها في المجال الجوي، مشيرًا إلى أن منظومات الدفاع الجوي التابعة لقوة دفاع البحرين الباسلة تعاملت معها بنجاح

كما أكد المركز أن الجهات المختصة تتابع التطورات، لضمان حماية أجواء المملكة والحفاظ على أمن وسلامة المواطنين والمقيمين.

ويهيب مركز الاتصال الوطني بالجميع استقاء المعلومات من المصادر الرسمية وعدم الانسياق وراء الشائعات أو المعلومات غير المؤكدة، بما يسهم في تعزيز الأمن والاستقرار الوطني.

وفي وقت سابق، أفادت وسائل الإعلام الإيرانية، التابعة للدولة أن أربع قواعد أمريكية في الشرق الأوسط استُهدفت ردًا على الضربات الأمريكية والإسرائيلية على المدن الإيرانية، نقلاً عن الحرس الثوري الإسلامي.

