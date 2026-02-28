إعلان

"خيار الرد مطروح".. السعودية تصدر بيانا مهما بعد استهدافها بصواريخ إيرانية

كتب : مصراوي

04:51 م 28/02/2026 تعديل في 05:09 م

المملكة العربية السعودية

وكالات

أعربت المملكة العربية السعودية عن رفضها وإدانتها بأشد العبارات للهجمات الإيرانية التي استهدفت الرياض والمناطق الشرقية في المملكة.

وقالت وكالة الأنباء السعودية "واس": "تدين المملكة بأشد العبارات الهجمات الإيرانية السافرة والجبانة التي استهدفت منطقة الرياض والمنطقة الشرقية وتم التصدي لها، وهي هجمات لا يمكن تبريرها تحت أي ذريعة وبأي شكل من الأشكال:

وتابعت وكالة الأنباء السعودية: "وجاءت تلك الهجمات على الرغم من علم السلطات الإيرانية أن المملكة أكدت أنها لن تسمح باستخدام أجوائها وأراضيها لاستهداف إيران".

وأشارت وكالة الأنباء السعودية: "وفي ضوء هذا العدوان غير المبرر فإن المملكة تؤكد أنها ستتخذ جميع الإجراءات اللازمة للذود عن أمنها وحماية أراضيها ومواطنيها والمقيمين فيها، بما في ذلك خيار الرد على العدوان".

