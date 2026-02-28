إعلان

الخطوط الجوية الفرنسية تلغي رحلات تل أبيب وبيروت بسبب التوتر مع إيران

كتب : مصراوي

12:15 م 28/02/2026

الخطوط الجوية الفرنسية

وكالات

أعلنت الخطوط الجوية الفرنسية (إير فرانس) السبت إلغاء رحلاتها إلى تل أبيب وبيروت، مشيرة إلى أنها ستعلن لاحقاً عن جدول رحلاتها للأيام المقبلة، وذلك عقب إطلاق الولايات المتحدة وإسرائيل هجوماً على إيران.

وقالت "إير فرانس" لوكالة الأنباء الفرنسية: "نظراً للوضع الأمني، قررت الشركة إلغاء رحلاتها المقررة في 28 فبراير من تل أبيب وبيروت وإليهما".

وفي السياق ذاته أكدت الملكية الأردنية عن استمرار تشغيل رحلاتها الجوية كالمعتاد دون أي تغيير على جدول الرحلات، وذلك في ظل تطورات الأزمة بين إسرائيل وإيران.

وأوضحت الشركة أن عملياتها التشغيلية تسير بشكل طبيعي طالما أن الأجواء الأردنية مفتوحة وآمنة أمام حركة الطيران، مشددة على أنها تتابع المستجدات أولا بأول بالتنسيق مع الجهات الرسمية المختصة وهيئة الطيران المدني.

