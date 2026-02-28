ما هي المدن الإيرانية التي استهدفتها أمريكا في بداية الضربات؟

وكالات

أطلقت وزارة الحرب الأمريكية "البنتاجون" اسم "ملحمة الغضب" على الضربات الأمريكية الإسرائيلية على إيران اليوم السبت، حيث وقعت هجمات في مختلف أنحاء إيران.

وبينما قال مسؤول أمريكي لشبكة "سي.إن.إن" الإخبارية الأمريكية إن الضربات على إيران مركز ة على أهداف عسكرية ومواقع تابعة للنظام، أفادت وسائل إعلام إيرانية بسماع دوي انفجارات في العاصمة طهران وعدد من المدن الإيرانية.

المناطق المستهدفة بالضربات في إيران

استهدفت الضربات الأولى العاصمة طهران، وبينما لم يكشف عن كل الأهداف فيها، تحدثت وكالات أنباء إيرانية عن سقوط نحو 7 صواريخ على منطقة بالقرب من القصر الرئاسي الإيراني ومجمع المرشد علي خامنئي.

وأوضحت وكالة فارس الإيرانية للأنباء أن "7 إصابات صاروخية وقعت في منطقتي كشوردوست وحي باستور بالعاصمة طهران".

وأفادت وكالة إيسنا أن أحد عمودي الدخان يتصاعد من محيط حي باستور حيث مقر علي خامنئي ومقر الرئاسة في وسط طهران.

وقال مسؤول إيراني لرويترز إن القصف استهداف عدة وزارات في جنوب طهران.

في الأثناء، قالت وكالة تسنيم الإيرانية للأنباء إن الدفاعات الجوية في طهران تواصل الاشتباك مع أهداف "معادية" في وسط المدينة ومناطق أخرى منها.

بالإضافة إلى طهران، أفادت وسائل إعلام إيرانية باستهداف مدينة أصفهان، حيث سمع دوي انفجارات.

كذلك وقعت انفجارات في مدينة تبريز بشمال غرب إيران.

كما سمع دوي انفجارات في كل من قم وكرج وكرمنشاه.

بالإضافة إلى ذلك، تحدثت وسائل إعلام إيرانية عن تعرض مدينة بوشهر الساحلية لهجوم، لكن لم تتسرب معلومات بشأن ما إذا تضررت محطة بوشهر النووية.

كذلك نقلت وكالة أنباء إيرانية خبرا مفاده سماع دوي انفجارات في جزيرتي دزفول وخارك الإيرانيتين.