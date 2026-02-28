إعلان

وام: ولي العهد السعودي يؤكد وضع جميع إمكانيات المملكة لمساندة الإمارات

كتب : مصراوي

03:39 م 28/02/2026

الأمير محمد بن سلمان ولي العهد السعودي

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

وكالات

قالت وكالة الأنباء الإماراتية (وام)، إن الرئيس الإماراتي محمد بن زايد آل نهيان، تلقى اتصالاً هاتفياً من ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان بحثا خلاله "التطورات في المنطقة والاعتداءات الإيرانية التي وصفها بـ "السافرة" التي استهدفت أراضي دولة الإمارات وعدداً من الدول الشقيقة".

وأضافت وكالة الأنباء الإماراتية، أن ولي العهد السعودي أعرب عن "استنكار المملكة للاعتداءات وتضامنها الكامل ووقوفها إلى جانب دولة الإمارات ووضع جميع إمكاناتها لمساندتها في كل ما تتخذه من إجراءات".

وأعرب الرئيس الإماراتي عن "شكره وتقديره لموقف المملكة العربية السعودية الشقيقة وتضامنها الأخوي ودعمها دولة الإمارات".

وقالت الوكالة إن ولي العهد السعودي والرئيس الإماراتي حذرا من "العواقب الوخيمة لاستمرار انتهاك سيادة الدول ومبادئ القانون الدولي من خلال مثل هذه الاعتداءات"، وشددا على أن هذه الأعمال :تمثل تصعيداً خطيراً يهدد أمن المنطقة ويقوض استقرارها".

ودعا الجانبان إلى ضبط النفس واللجوء إلى الحلول الدبلوماسية من أجل الحفاظ على أمن المنطقة واستقرارها.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

ولي العهد السعودي محمد بن زايد آل نهيان محمد بن سلمان

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

صدمة لعشاق الحلويات.. تأثير الكنافة النابلسية على الكبد والقلب والسكر
سفرة رمضان

صدمة لعشاق الحلويات.. تأثير الكنافة النابلسية على الكبد والقلب والسكر
ارتفاع حصيلة الغارات الإسرائيلية على مدرسة في جنوب إيران إلى 51 قتيلاً
شئون عربية و دولية

ارتفاع حصيلة الغارات الإسرائيلية على مدرسة في جنوب إيران إلى 51 قتيلاً
أبرزهم مدرسة للفتيات.. ما المدن التي استهدفتها أمريكا وإسرائيل في إيران؟
شئون عربية و دولية

أبرزهم مدرسة للفتيات.. ما المدن التي استهدفتها أمريكا وإسرائيل في إيران؟

هل تتسارع وتيرة خروج الأموال الساخنة بعد الضربة الأمريكية على إيران؟
اقتصاد

هل تتسارع وتيرة خروج الأموال الساخنة بعد الضربة الأمريكية على إيران؟
لماذا يفضل شرب السحلب في السحور والإفطار؟
رمضان ستايل

لماذا يفضل شرب السحلب في السحور والإفطار؟

إعلان

رمضانك مصراوي

المزيد

أخبار

المزيد

إعلان

لحظة بلحظة | هجمات أمريكية إسرائيلية مشتركة تضرب قلب طهران وإيران تتوعد برد ساحق