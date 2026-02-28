وام: ولي العهد السعودي يؤكد وضع جميع إمكانيات المملكة لمساندة الإمارات

وكالات

قالت وكالة الأنباء الإماراتية (وام)، إن الرئيس الإماراتي محمد بن زايد آل نهيان، تلقى اتصالاً هاتفياً من ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان بحثا خلاله "التطورات في المنطقة والاعتداءات الإيرانية التي وصفها بـ "السافرة" التي استهدفت أراضي دولة الإمارات وعدداً من الدول الشقيقة".

وأضافت وكالة الأنباء الإماراتية، أن ولي العهد السعودي أعرب عن "استنكار المملكة للاعتداءات وتضامنها الكامل ووقوفها إلى جانب دولة الإمارات ووضع جميع إمكاناتها لمساندتها في كل ما تتخذه من إجراءات".

وأعرب الرئيس الإماراتي عن "شكره وتقديره لموقف المملكة العربية السعودية الشقيقة وتضامنها الأخوي ودعمها دولة الإمارات".

وقالت الوكالة إن ولي العهد السعودي والرئيس الإماراتي حذرا من "العواقب الوخيمة لاستمرار انتهاك سيادة الدول ومبادئ القانون الدولي من خلال مثل هذه الاعتداءات"، وشددا على أن هذه الأعمال :تمثل تصعيداً خطيراً يهدد أمن المنطقة ويقوض استقرارها".

ودعا الجانبان إلى ضبط النفس واللجوء إلى الحلول الدبلوماسية من أجل الحفاظ على أمن المنطقة واستقرارها.