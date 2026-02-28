إعلان

بعد الهجوم الإسرائيلي.. أول صورة لمقر المرشد الإيراني بعد استهدافه

كتب : مصراوي

02:15 م 28/02/2026

آية الله علي خامنئي

وكالات

أظهرت صور فضائية نشرتها صحيفة نيويورك تايمز، دمار مجمع المرشد الأعلى الإيراني، علي خامنئي، في طهران، بعد غارة جوية إسرائيلية.

وكان خامنئي من بين عدة قادة إيرانيين كبار استُهدفوا في ضربات جيش الاحتلال الإسرائيلي صباح اليوم، وفقًا لمسؤول إسرائيلي، رغم أن نتائج الهجوم لم تتضح بعد.

ونشرت الصحيفة الأمريكية، أول صورة فضائية معروفة لمجمع آية الله علي خامنئي في طهران، وتظهر عدة مبانٍ مدمرة. بينما لا يُعرف مكان المرشد الأعلى الإيراني حاليًا، يُستخدم المجمع عمومًا كمقره الرسمي.

وفي وقت سابق، أعلنت وسائل إعلام إيرانية ارتفاع عدد الضحايا الذين لقوا حتفهم، بعد هجوم إسرائيلي على مدرسة ابتدائية للبنات جنوب إيران.

وقالت وسائل إعلام إيرانية، إن عدد الضحايا ارتفع إلى نحو 40 طالبا، نتيجة قصف المدرسة من قبل إسرائيل.

مجمع المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي غارة جوية طهران إيران وأمريكا

