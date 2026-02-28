بعد الهجوم الإسرائيلي.. أول صورة لمقر المرشد الإيراني بعد استهدافه

وكالات

أظهرت صور فضائية نشرتها صحيفة نيويورك تايمز، دمار مجمع المرشد الأعلى الإيراني، علي خامنئي، في طهران، بعد غارة جوية إسرائيلية.

وكان خامنئي من بين عدة قادة إيرانيين كبار استُهدفوا في ضربات جيش الاحتلال الإسرائيلي صباح اليوم، وفقًا لمسؤول إسرائيلي، رغم أن نتائج الهجوم لم تتضح بعد.

ونشرت الصحيفة الأمريكية، أول صورة فضائية معروفة لمجمع آية الله علي خامنئي في طهران، وتظهر عدة مبانٍ مدمرة. بينما لا يُعرف مكان المرشد الأعلى الإيراني حاليًا، يُستخدم المجمع عمومًا كمقره الرسمي.

We obtained the first known satellite image of Ayatollah Ali Khamenei's compound in Tehran. There are several destroyed buildings. While the current whereabouts of Iran's supreme leader are unknown, the compound is generally used as his official residence. 🛰️📸: @Airbus pic.twitter.com/48krjclMBL — Christiaan Triebert (@trbrtc) February 28, 2026

وفي وقت سابق، أعلنت وسائل إعلام إيرانية ارتفاع عدد الضحايا الذين لقوا حتفهم، بعد هجوم إسرائيلي على مدرسة ابتدائية للبنات جنوب إيران.

وقالت وسائل إعلام إيرانية، إن عدد الضحايا ارتفع إلى نحو 40 طالبا، نتيجة قصف المدرسة من قبل إسرائيل.