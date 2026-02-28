إعلان

سماع دوي انفجارات بشمال إسرائيل تزامنا مع بدء هجوم أمريكا على إيران

كتب : مصراوي

10:40 ص 28/02/2026

انفجارات بشمال إسرائيل أرشيفية

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

أ ب

أعلنت وسائل إعلام عبرية عن سماع دوي انفجارات في شمال إسرائيل، تزامنا مع بدء هجوم أمريكي على إيران.

وأعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، السبت، رصد إطلاق صواريخ من إيران باتجاه إسرائيل.

وقال الجيش إن أنظمة الدفاع "تعمل لاعتراض التهديد"، بينما "أرسلت الجبهة الداخلية تنبيها مسبقا مباشرةا إلى الهواتف المحمولة في المناطق المعنية".

وطلب الجيش من السكان "التحلي بالمسؤولية واتباع التعليمات"، وأوضح: "يجب التوجه إلى الملاجئ عند استلام الإنذار، والبقاء فيها حتى إشعار آخر".

وتابع: "لن يسمح بمغادرة الملجأ إلا بعد تلقي تعليمات صريحة، ويجب الاستمرار في الالتزام بتعليمات قيادة الجبهة الداخلية".

وفي وقت سابق من السبت، قال مسؤول إيراني لـ"رويترز" ‌إن طهران تستعد ‌للرد، ‌بعد أن شنت ‌إسرائيل ‌هجوما ⁠على ⁠إيران، ⁠السبت، مضيفا أن الرد ⁠سيكون ساحقا.

كما نقلت وكالة أنباء "تسنيم" الإيرانية عن مسؤول، قوله إن "إيران تتجهز حاليا للانتقام والرد الشديد على إسرائيل". وبدأت أمريكا الولايات المتحدة وإسرائيل هجوما على إيران، بعد أسابيع من تهديد واشنطن بعمل عسكري وحشد قواتها لهذه الغاية في منطقة الشرق الأوسط.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

انفجارات بشمال إسرائيل إيران وأمريكا هجوم أمريكا على إيران إيران أمريكا

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

فحوصات طبية ضرورية للكشف المبكر عن السرطان.. لا تتجاهلها
نصائح طبية

فحوصات طبية ضرورية للكشف المبكر عن السرطان.. لا تتجاهلها
ترامب يؤكد: إيران لا يمكنها أبداً امتلاك سلاح نووي
شئون عربية و دولية

ترامب يؤكد: إيران لا يمكنها أبداً امتلاك سلاح نووي
لماذا يفضل شرب السحلب في السحور والإفطار؟
رمضان ستايل

لماذا يفضل شرب السحلب في السحور والإفطار؟
وزارة الطيران تتابع تداعيات الأوضاع الإقليمية وتدعو المسافرين لمراجعة جداول
أخبار مصر

وزارة الطيران تتابع تداعيات الأوضاع الإقليمية وتدعو المسافرين لمراجعة جداول
سماع دوي انفجارات بشمال إسرائيل تزامنا مع بدء هجوم أمريكا على إيران
شئون عربية و دولية

سماع دوي انفجارات بشمال إسرائيل تزامنا مع بدء هجوم أمريكا على إيران

إعلان

رمضانك مصراوي

المزيد

أخبار

المزيد

إعلان

لحظة بلحظة | هجمات أمريكية إسرائيلية مشتركة تضرب قلب طهران وإيران تتوعد برد ساحق