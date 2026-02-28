السفارة الأمريكية بالقاهرة تصدر تحذيرا مهما لمواطنيها في مصر

وكالات

أصدرت السفارة الأمريكية في القاهرة تحذيرا مهما لمواطنيها بسبب تداعيات الأحداث في إيران.

وأكدت السفارة الأمريكية في القاهرة في بيان لها السبت، على المواطنين الأمريكيين ضرورة متابعة الأخبار عن كثب للاطلاع على التطورات الإقليمية المتعلقة بالعمليات العسكرية في إيران.

وأشارت السفارة، إلى أهمية توخي الحذر والبقاء على دراية بالمحيط، خاصة لمن يخططون للسفر، نظرًا لإغلاق المجال الجوي في بعض الدول المجاورة، في حين يظل المجال الجوي المصري مفتوحًا حتى الساعة 10:15 صباحًا بالتوقيت المحلي.

وحذرت السفارة في بيانها، من أن البيئة الأمنية في المنطقة معقدة وقابلة للتغير بسرعة، داعية المواطنين الأمريكيين إلى الالتزام بالإجراءات الوقائية والتي أهمها توخي الحذر والانتباه لمحيطهم. إضافة إلى تجنب المظاهرات والتجمعات الكبيرة.

ومن ضمن الإجراءات التي أعلنتها السفارة أيضًا، الابتعاد عن المناطق التي تشهد انتشارًا أمنيًا كثيفًا، إضافة إلى متابعة وسائل الإعلام المحلية، والالتزام بتعليمات السلطات المحلية. والتواصل مباشرة مع شركات الطيران لمعرفة أي تغييرات في الرحلات.

وأضافت السفارة في بيانها، إلى توخي الحذر في المواقع المرتبطة بالولايات المتحدة والحفاظ على مستوى منخفض من الظهور.

ودعت السفارة المواطنين الأمريكيين إلى التسجيل في برنامج المسافر الذكي (STEP) للحصول على آخر التحديثات الأمنية ولتسهيل التواصل مع السفارة في حالات الطوارئ.