إعلان

إعلام إيراني يكشف مصير الرئيس بعد استهداف أمريكا القصر الرئاسي

كتب : مصراوي

10:25 ص 28/02/2026

استهداف أمريكا القصر الرئاسي الإيراني

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

وكالات

ذكرت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية "إرنا" نقلًا عن مصدر مقرّب من الرئاسة أن الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان على قيد الحياة.

وأضافت الوكالة أن بزشكيان "بصحة جيدة"، وذلك في منشور مقتضب عبر تطبيق تليجرام.

ووسط تصاعد التوتر بين إيران وأمريكا، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في مقطع فيديو نُشر على موقع "تروث سوشيال" أن الولايات المتحدة بدأت عمليات قتالية "واسعة النطاق" في إيران.

ومن جانبها أفادت وكالة تسنيم بسقوط سبعة صواريخ بالقرب من القصر الرئاسي ومجمع المرشد الأعلى علي خامنئي في العاصمة الإيرانية طهران، في أحدث تصعيد بالهجمات الإسرائيلية على إيران.

ويأتي هذا الهجوم ضمن سلسلة ضربات إسرائيلية وأمريكية مشتركة استهدفت مواقع استراتيجية وأمنية داخل إيران، في إطار حملة عسكرية واسعة تهدف إلى استباق التهديدات المحتملة،

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

الرئيس الإيراني استهداف أمريكا القصر الرئاسي إيران وأمريكا الحرب على إيران

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

في أول خطاب بعد بدء الضربات.. نتنياهو يدعو إلى تغيير النظام في إيران
شئون عربية و دولية

في أول خطاب بعد بدء الضربات.. نتنياهو يدعو إلى تغيير النظام في إيران
موعد مباراة الأهلي و زد في الدوري المصري والقناة الناقلة
رياضة محلية

موعد مباراة الأهلي و زد في الدوري المصري والقناة الناقلة

سقوط سبعة صواريخ قرب القصر الرئاسي ومجمع المرشد الأعلى في طهران
شئون عربية و دولية

سقوط سبعة صواريخ قرب القصر الرئاسي ومجمع المرشد الأعلى في طهران
فحوصات طبية ضرورية للكشف المبكر عن السرطان.. لا تتجاهلها
نصائح طبية

فحوصات طبية ضرورية للكشف المبكر عن السرطان.. لا تتجاهلها
هل يلتقي محمد صلاح وعمر مرموش في دوري أبطال أوروبا؟
رياضة عربية وعالمية

هل يلتقي محمد صلاح وعمر مرموش في دوري أبطال أوروبا؟

إعلان

رمضانك مصراوي

المزيد

أخبار

المزيد

إعلان

لحظة بلحظة | هجمات أمريكية إسرائيلية مشتركة تضرب قلب طهران وإيران تتوعد برد ساحق