إعلام إيراني يكشف مصير الرئيس بعد استهداف أمريكا القصر الرئاسي

وكالات

ذكرت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية "إرنا" نقلًا عن مصدر مقرّب من الرئاسة أن الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان على قيد الحياة.

وأضافت الوكالة أن بزشكيان "بصحة جيدة"، وذلك في منشور مقتضب عبر تطبيق تليجرام.

ووسط تصاعد التوتر بين إيران وأمريكا، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في مقطع فيديو نُشر على موقع "تروث سوشيال" أن الولايات المتحدة بدأت عمليات قتالية "واسعة النطاق" في إيران.

ومن جانبها أفادت وكالة تسنيم بسقوط سبعة صواريخ بالقرب من القصر الرئاسي ومجمع المرشد الأعلى علي خامنئي في العاصمة الإيرانية طهران، في أحدث تصعيد بالهجمات الإسرائيلية على إيران.

ويأتي هذا الهجوم ضمن سلسلة ضربات إسرائيلية وأمريكية مشتركة استهدفت مواقع استراتيجية وأمنية داخل إيران، في إطار حملة عسكرية واسعة تهدف إلى استباق التهديدات المحتملة،