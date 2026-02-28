إعلان

إعلام عبري: أنباء عن مقتل علي شمخاني مستشار خامنئي

كتب : مصراوي

01:25 م 28/02/2026

علي شمخاني مستشار خامنئي

وكالات

أفادت وسائل إعلام إسرائيلية، يوم السبت، بوجود تقديرات أمنية تشير إلى مقتل عدد من كبار المسؤولين الإيرانيين في الهجمات الجوية المشتركة التي نفذتها القوات الإسرائيلية والأميركية.

وذكرت القناة 12 الإسرائيلية، أن هناك "احتمالا كبيرا" لمقتل علي شمخاني، مستشار المرشد الإيراني علي خامنئي.

في سياق متصل، نقلت صحيفة "إسرائيل هيوم" عن تقديرات قائلة إن الهجوم أسفر عن تصفية 3 مسؤولين بارزين على الأقل في هيكل القيادة الإيرانية وهم قائد الحرس الثوري فاخفور، وزير الدفاع الإيراني ورئيس الاستخبارات العسكرية صالح أسدي.

وفي وقت سابق، صرح مسؤول إسرائيلي، أن الهجمات استهدفت مواقع يتواجد بها المرشد الإيراني علي خامنئي ورئيس البلاد مسعود بزشكيان، مؤكدا أن نتائج هذه الضربات "لم تتضح بعد".

ونقلت وكالة "رويترز" عن مصادر مطلعة مقتل عدد من كبار قادة الحرس الثوري الإيراني ومسؤولين سياسيين بارزين جراء القصف.

