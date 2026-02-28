إعلان

انفجارات في طهران قرب مقر خامنئي والرئاسة وسط تعزيز أمني كبير

كتب : مصراوي

12:15 م 28/02/2026

آية الله علي خامنئي

وكالات
أفادت وكالة أنباء "إسنا" أن الدخان تصاعد من محيط حي باستور حيث مقر المرشد الأعلى آية الله علي خامنئي ومقر الرئاسة في وسط طهران.

ونقلت وكالة رويترز عن مسؤول إيراني أن خامنئي "ليس في طهران، وتم نقله إلى مكان آمن".

وقال الإعلام الرسمي الإيراني إن "الرئيس مسعود بزشكيان بخير ولا يعاني أي مشكلة". كما نقلت وكالتا أنباء "مهر" و"إيسنا" المعلومة نفسها.

وأفاد مراسلون لوكالة فرانس برس عن انتشار قوات الأمن بكثافة وفرض طوق أمني وقطع طرق في هذه المنطقة التي عادة ما تكون مكتظة.

وأفاد المراسلون بسماع دوي انفجارات، من دون أن يتضح ما إذا كانت ناتجة عن ضربات أو تصدي الدفاعات الجوية. وشوهدت أعمدة دخان تتصاعد من أنحاء في العاصمة، لاسيما في الجنوب والغرب.

لحظة بلحظة | هجمات أمريكية إسرائيلية مشتركة تضرب قلب طهران وإيران تتوعد برد ساحق