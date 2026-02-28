إعلان

قطر تتصدى لصواريخ إيرانية على الدوحة وتعلن إغلاق المجال الجوي

كتب : مصراوي

11:42 ص 28/02/2026

قطر تتصدى لصواريخ إيرانية على الدوحة

وكالات

أعلنت هيئة الطيران القطرية إيقاف مؤقت لحركة الملاحة الجوية في الدوحة.

ومن جانبها قالت وزارة الدفاع القطرية، إنها تمكنت من التصدي بنجاح لعدد من الهجمات التي استهدفت أراضي الدولة.

وتابعت وزارة الدفاع القطرية، أنه تم التعامل وإسقاط جميع الصواريخ قبل وصولها لأراضي الدولة القطرية.

وأشارت وزارة الدفاع القطرية، إلى أن الدوحة نمتلك كامل القدرات والإمكانيات لحماية أمن البلاد والتصدي لأي تهديد خارجي.

وأوضحت وزارة الدفاع القطرية، أن الأوضاع الأمنية مستقرة وتحت السيطرة الكاملة.

وأفادت وسائل إعلام كويتية عن سماع دوي انفجارات في دولة الكويت أدت إلى تفعيل صفارات الإنذار في عدة مناطق.

ومن جانبها قالت وزارة الطيران المدني الكويتية، إغلاق الأجواء الكويتية مؤقتا أمام حركة الطائرات والمسافرين.

