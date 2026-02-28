إعلان

إعلام إيراني: ارتفاع حصيلة قتلى مدرسة البنات لنحو 40 قتيلًا

كتب : مصراوي

01:50 م 28/02/2026

سلاح الجو الإسرائيلي

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

(أ ب)

أفادت وسائل الإعلام الإيرانية الرسمية، بارتفاع عدد ضحايا الضربة الأمريكية الإسرائيلية التي استهدفت مدرسة للبنات في جنوب إيران إلى 40 قتيلاً.

وقالت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية (إرنا) إن حصيلة القتلى في غارة إسرائيلية أمريكية على مدرسة للبنات في جنوب إيران ارتفعت إلى 40 قتيلاً على الأقل.

وأصيب ما لا يقل عن 45 شخصاً آخرين في الهجوم الذي وقع في ميناب بمحافظة هرمزجان الإيرانية.

تتخذ قوات الحرس الثوري الإيراني شبه العسكرية قاعدة لها في المدينة.

ومن جانبه، تحدث الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، هاتفيًا مع صحيفة واشنطن بوست الأمريكية صباح يوم السبت،

وأوضح للصحيفة أن أهدافه الأساسية ومن بينها شن هجمات على إيران تتمثل في تحقيق "الحرية" للشعب الإيراني وضمان أن تكون البلاد "آمنة".

وعند سؤاله عن إرثه المستقبلي بعد العملية العسكرية، أجاب ترامب: "كل ما أريده هو الحرية للشعب"، حسبما أفادت الصحيفة.

وأضاف ترامب: "أريد أمة آمنة، وهذا ما سنحققه".

وفي وقت سابق، هددت إيران برد عنيف بعد أن شنت الولايات المتحدة وإسرائيل عملية عسكرية مشتركة ضد البلاد اليوم السبت.

ونقلت هيئة الإذاعة والتلفزيون الإيرانية الرسمية عن المتحدث باسم هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة قوله:"سنلقن إسرائيل والولايات المتحدة درسا لم يسبق لهما أن مرا به من قبل في تاريخهما".

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

الضربة الأمريكية الإسرائيلية إيران وأمريكا دونالد ترامب

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

ما الدول العربية التي استهدفتها إيران في عملية الرد على الهجوم الإسرائيلي
شئون عربية و دولية

ما الدول العربية التي استهدفتها إيران في عملية الرد على الهجوم الإسرائيلي
سقوط سبعة صواريخ قرب القصر الرئاسي ومجمع المرشد الأعلى في طهران
شئون عربية و دولية

سقوط سبعة صواريخ قرب القصر الرئاسي ومجمع المرشد الأعلى في طهران
فحوصات طبية ضرورية للكشف المبكر عن السرطان.. لا تتجاهلها
نصائح طبية

فحوصات طبية ضرورية للكشف المبكر عن السرطان.. لا تتجاهلها
موعد مباراة الأهلي و زد في الدوري المصري والقناة الناقلة
رياضة محلية

موعد مباراة الأهلي و زد في الدوري المصري والقناة الناقلة

تزامنا مع حرب إيران.. سعر الذهب اليوم في مصر يقفز 200 جنيه بمنتصف التعاملات
اقتصاد

تزامنا مع حرب إيران.. سعر الذهب اليوم في مصر يقفز 200 جنيه بمنتصف التعاملات

إعلان

رمضانك مصراوي

المزيد

أخبار

المزيد

إعلان

لحظة بلحظة | هجمات أمريكية إسرائيلية مشتركة تضرب قلب طهران وإيران تتوعد برد ساحق