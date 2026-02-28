إعلام إيراني: ارتفاع حصيلة قتلى مدرسة البنات لنحو 40 قتيلًا

(أ ب)

أفادت وسائل الإعلام الإيرانية الرسمية، بارتفاع عدد ضحايا الضربة الأمريكية الإسرائيلية التي استهدفت مدرسة للبنات في جنوب إيران إلى 40 قتيلاً.

وقالت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية (إرنا) إن حصيلة القتلى في غارة إسرائيلية أمريكية على مدرسة للبنات في جنوب إيران ارتفعت إلى 40 قتيلاً على الأقل.

وأصيب ما لا يقل عن 45 شخصاً آخرين في الهجوم الذي وقع في ميناب بمحافظة هرمزجان الإيرانية.

تتخذ قوات الحرس الثوري الإيراني شبه العسكرية قاعدة لها في المدينة.

ومن جانبه، تحدث الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، هاتفيًا مع صحيفة واشنطن بوست الأمريكية صباح يوم السبت،

وأوضح للصحيفة أن أهدافه الأساسية ومن بينها شن هجمات على إيران تتمثل في تحقيق "الحرية" للشعب الإيراني وضمان أن تكون البلاد "آمنة".

وعند سؤاله عن إرثه المستقبلي بعد العملية العسكرية، أجاب ترامب: "كل ما أريده هو الحرية للشعب"، حسبما أفادت الصحيفة.

وأضاف ترامب: "أريد أمة آمنة، وهذا ما سنحققه".

وفي وقت سابق، هددت إيران برد عنيف بعد أن شنت الولايات المتحدة وإسرائيل عملية عسكرية مشتركة ضد البلاد اليوم السبت.

ونقلت هيئة الإذاعة والتلفزيون الإيرانية الرسمية عن المتحدث باسم هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة قوله:"سنلقن إسرائيل والولايات المتحدة درسا لم يسبق لهما أن مرا به من قبل في تاريخهما".