مصر تتابع اوضاع الجاليات المصرية في المنطقة

كتب : أسماء البتاكوشي

04:13 م 28/02/2026

الدكتور بدر عبد العاطي

أعلنت وزارة الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج باهتمام بالغ أوضاع المواطنين المصريين في المنطقة وحالة البعثتين المصريتين في كل من طهران وتل أبيب، وذلك على خلفية التطورات المتسارعة والتصعيد العسكري الراهن في المنطقة.

وقالت وزارة الخارجية في بيان لها، اليوم السبت، إن وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج الدكتور بدر عبد العاطي، أجرى اتصالات مع رؤساء البعثات المصرية فى المنطقة للاطمئنان على سلامة أبناء الجاليات المصرية.
ووجه وزير الخارجية برفع حالة الاستعداد القصوى بالبعثات المصرية، واستمرار المتابعة الحثيثة لأوضاع أبناء الجالية على مدار الساعة لضمان تقديم كافة أوجه الدعم والرعاية القنصلية اللازمة، وفق ما أوردته وزارة الخارجية.

وحثت وزارة الخارجية أبناء الجاليات المصرية فى المنطقة بتوخى الحذر والحيطة والبقاء على تواصل دائم ومستمر مع السفارات والقنصليات المصرية، والالتزام بكافة التعليمات التي تصدرها سلطات الدول المقيمين بها.

كما اطمأنت وزارة الخارجية من خلال سفارات مصر وقنصلياتها بالمنطقة على أحوال المصريين في المنطقة ولم يتم تسجيل اية إصابات أو ضحايا بينهم حتى تاريخه في ظل التصعيد العسكري الراهن، وستواصل متابعة تطورات الأوضاع أولاً بأول.

وزارة الخارجية طهران بدر عبد العاطي إيران وأمريكا

