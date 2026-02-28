إعلان

سي إن إن: سماع دوي 5 انفجارات في دبي

كتب : مصراوي

03:23 م 28/02/2026

الإنفجارات في دبي

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

وكالات

أعلنت شبكة سي إن إن الأمريكية، أن موظفي الشبكة في دبي، سمعوا دوي خمسة انفجارات للتو، وكان أربعة منها شديدة الصوت.

ولا يزال من غير الواضح ما إذا كانت الانفجارات نتيجة ضربات، أو اعتراضات من أنظمة الدفاع الجوي الإماراتية، أو سبب آخر. حسبما قالت الشبكة الأمريكية.

وتُعد دبي مركز الإمارات التجاري والسياحي، وليست موطنًا لأي منشآت عسكرية أمريكية معروفة.

وقالت الشبكة الأمريكية إن أحد موظفيها شاهد تصاعد الدخان من منطقة قرب ميناء جبل علي في دبي، وهو ميناء رئيسي عالمي للشحن والخدمات اللوجستية.

وفي وقت سابق، أعربت الإمارات عن "إدانتها واستنكارها بأشد العبارات للاعتداءات الصاروخية الإيرانية السافرة التي استهدفتها وعدداً من الدول في المنطقة"، معتبرةً هذه الأعمال انتهاكًا صارخًا للسيادة الوطنية ومخالفة واضحة لمبادئ القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة.

وأكدت وزارة الخارجية الإماراتية، في بيان ، "تضامن دولة الإمارات الكامل ووقوفها إلى جانب الدول الشقيقة التي طالها هذا الاستهداف"، مشددةً على أن "أمن الدول الشقيقة كلٌ لا يتجزأ، وأن أي مساس بسيادة أي دولة منها يُعد مساسًا بأمن واستقرار المنطقة بأسرها".

كما أكدت الوزارة رفضها القاطع لاستخدام أراضي دول المنطقة كساحات لتصفية الحسابات أو لتوسيع رقعة النزاع، محذرةً من العواقب الوخيمة لاستمرار هذه الانتهاكات، التي تقوض الأمن الإقليمي والدولي وتهدد استقرار الاقتصاد العالمي وأمن الطاقة.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

الإنفجارات في دبي الإمارات إيران وأمريكا دبي مركز الإمارات التجاري

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

مشروب صيني على الإفطار لمحاربة السمنة.. لا يفوتك
رمضان ستايل

مشروب صيني على الإفطار لمحاربة السمنة.. لا يفوتك
موعد مباراة الأهلي و زد في الدوري المصري والقناة الناقلة
رياضة محلية

موعد مباراة الأهلي و زد في الدوري المصري والقناة الناقلة

ما الدول العربية التي استهدفتها إيران في عملية الرد على الهجوم الإسرائيلي
شئون عربية و دولية

ما الدول العربية التي استهدفتها إيران في عملية الرد على الهجوم الإسرائيلي
قبل شهر ونصف.. توفيق عكاشة توقع ضرب إيران وسقوط نظام خامنئي- صورة وفيديو
أخبار مصر

قبل شهر ونصف.. توفيق عكاشة توقع ضرب إيران وسقوط نظام خامنئي- صورة وفيديو
مغربي في "الفار".. طاقم تحكيم مباراة الزمالك وأوتوهو بالكونفدرالية
رياضة عربية وعالمية

مغربي في "الفار".. طاقم تحكيم مباراة الزمالك وأوتوهو بالكونفدرالية

إعلان

رمضانك مصراوي

المزيد

أخبار

المزيد

إعلان

لحظة بلحظة | هجمات أمريكية إسرائيلية مشتركة تضرب قلب طهران وإيران تتوعد برد ساحق