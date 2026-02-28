سي إن إن: سماع دوي 5 انفجارات في دبي

وكالات

أعلنت شبكة سي إن إن الأمريكية، أن موظفي الشبكة في دبي، سمعوا دوي خمسة انفجارات للتو، وكان أربعة منها شديدة الصوت.

ولا يزال من غير الواضح ما إذا كانت الانفجارات نتيجة ضربات، أو اعتراضات من أنظمة الدفاع الجوي الإماراتية، أو سبب آخر. حسبما قالت الشبكة الأمريكية.

وتُعد دبي مركز الإمارات التجاري والسياحي، وليست موطنًا لأي منشآت عسكرية أمريكية معروفة.

وقالت الشبكة الأمريكية إن أحد موظفيها شاهد تصاعد الدخان من منطقة قرب ميناء جبل علي في دبي، وهو ميناء رئيسي عالمي للشحن والخدمات اللوجستية.

وفي وقت سابق، أعربت الإمارات عن "إدانتها واستنكارها بأشد العبارات للاعتداءات الصاروخية الإيرانية السافرة التي استهدفتها وعدداً من الدول في المنطقة"، معتبرةً هذه الأعمال انتهاكًا صارخًا للسيادة الوطنية ومخالفة واضحة لمبادئ القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة.

وأكدت وزارة الخارجية الإماراتية، في بيان ، "تضامن دولة الإمارات الكامل ووقوفها إلى جانب الدول الشقيقة التي طالها هذا الاستهداف"، مشددةً على أن "أمن الدول الشقيقة كلٌ لا يتجزأ، وأن أي مساس بسيادة أي دولة منها يُعد مساسًا بأمن واستقرار المنطقة بأسرها".

كما أكدت الوزارة رفضها القاطع لاستخدام أراضي دول المنطقة كساحات لتصفية الحسابات أو لتوسيع رقعة النزاع، محذرةً من العواقب الوخيمة لاستمرار هذه الانتهاكات، التي تقوض الأمن الإقليمي والدولي وتهدد استقرار الاقتصاد العالمي وأمن الطاقة.