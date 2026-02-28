إعلان

طائرة مسيرة تستهدف مطار الكويت الدولي وإصابات بين العاملين

كتب : مصراوي

06:45 م 28/02/2026

طائرة مسيرة تستهدف مطار الكويت الدولي وإصابات بين

وكالات

أعلنت الهيئة العامة للطيران المدني في دولة الكويت، عن تعرض مطار الكويت الدولي لهجوم بطائرة مسيرة، استهدف مبنى الركاب رقم (T1)، مما أسفر عن وقوع إصابات طفيفة بين عدد من العاملين في الموقع، بالإضافة إلى تسجيل أضرار مادية محدودة في مرافق المبنى.

وأوضحت الهيئة، في بيان رسمي، أن الأجهزة المختصة والجهات المعنية بالدولة باشرت على الفور تنفيذ بروتوكولات الطوارئ المعتمدة، مؤكدة أن الوضع بات "تحت السيطرة الكاملة" بعد التعامل السريع مع الحادث وتأمين الموقع بشكل كامل.

وأشار البيان إلى أن فرق التقييم تواصل حالياً أعمال المعالجة وإعادة ترتيب العمليات التشغيلية في المطار، لضمان استئناف الحركة وفق أعلى معايير السلامة العالمية، مشددة على أن أمن المسافرين وكافة العاملين يمثل الأولوية القصوى للسلطات الكويتية.

ويأتي هذا الحادث في وقت تشهد فيه المنطقة توترات متصاعدة؛ حيث كانت السلطات الكويتية قد اتخذت قراراً استباقياً في وقت سابق بإلغاء جميع الرحلات الجوية المتجهة إلى إيران حتى إشعار آخر، كإجراء احترازي في ظل تصاعد التوترات بعد الهجمات الأمريكية الإسرائيلية على إيران.

