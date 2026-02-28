إعلان

سعر الذهب اليوم في مصر يواصل تحقيق المكاسب بالتعاملات المسائية

كتب : ميريت نادي

07:17 م 28/02/2026

سعر الذهب

ارتفع سعر الذهب اليوم في مصر بنحو 100 جنيهًا، بحلول التعاملات المسائية السبت 28-2-2026، مقارنة بمستواه بمنتصف التعاملات، وفق ما قاله نادي نجيب سكرتير عام شعبة الذهب سابقًا ل "مصراوي".

سعر الذهب اللحظي

ارتفع سعر الذهب عيار 14 عند 4933 جنيهًا للجرام

وزاد سعر الذهب عيار 18 نحو 6342 جنيهًا للجرام.

وصعد سعر الذهب عيار 21 إلى 7400 جنيهًا للجرام.

وارتفع سعر الذهب عيار 24 عند 8457 جنيهًا للجرام.

سعر الجنيه الذهب

وصعد سعر الجنيه الذهب إلى 59200 جنيهًا وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه.

سعر سبيكة الذهب

سعر سبيكة الذهب 10 جرام سجل نحو 84570 جنيهًا.

سعر الأونصة (الأوقية) تحتوي على 31.1 جرام سجل نحو 263012 جنيهًا.

سعر سبيكة الذهب 50 جرام سجل نحو 422850 جنيهًا.

وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في السبيكة، ويحدد سعر السبيكة بناء على سعر جرام عيار 24.

سعر الذهب عالميًا

واليوم وغدا عطلة رسمية في بورصات المعادن العالمية.

وارتفع سعر الذهب عالميًا بنسبة 1.81% إلى نحو 5278 دولار للأونصة، (وتعادل الأوقية نحو 31.1 جرام من عيار ذهب 24)، وفقا لآخر تحديث لبيانات وكالة بلومبرج.

سعر الذهب في مصر اليوم سعر عيار21 سعر عيار18 سعر جنيه الذهب سعر السبائك

