ترامب: هدفي من الهجوم على طهران هو حرية الشعب الإيراني

كتب : مصراوي

01:05 م 28/02/2026

دونالد ترامب

وكالات

تحدث الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، هاتفيًا مع صحيفة واشنطن بوست الأمريكية صباح يوم السبت،

وأوضح للصحيفة أن أهدافه الأساسية ومن بينها شن هجمات على إيران تتمثل في تحقيق "الحرية" للشعب الإيراني وضمان أن تكون البلاد "آمنة".

وعند سؤاله عن إرثه المستقبلي بعد العملية العسكرية، أجاب ترامب: "كل ما أريده هو الحرية للشعب"، حسبما أفادت الصحيفة.

وأضاف ترامب: "أريد أمة آمنة، وهذا ما سنحققه".

وفي وقت سابق، هددت إيران برد عنيف بعد أن شنت الولايات المتحدة وإسرائيل عملية عسكرية مشتركة ضد البلاد اليوم السبت.

ونقلت هيئة الإذاعة والتلفزيون الإيرانية الرسمية عن المتحدث باسم هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة قوله:"سنلقن إسرائيل والولايات المتحدة درسا لم يسبق لهما أن مرا به من قبل في تاريخهما".

وأدان المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي الهجمات ووصفها بأنها "جريمة سافرة".

ودعا المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، مجلس الأمن الدولي إلى عقد اجتماع طارئ "فوري" قائلا إن إيران تتوقع من الدول الأخرى التعبير عن آرائها بشكل صريح .

دونالد ترامب الرئيس الأمريكي إيران وأمريكا

