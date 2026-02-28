الحوثيون يقررون استئناف الهجمات على السفن في البحر الأحمر

أ ب

أفاد مسؤولان من جماعة الحوثي اليمنية، المدعومة من إيران، لوكالة أسوشيتد برس (أ ب) بأن الجماعة سوف تستأنف الهجمات على السفن التي تمر في البحر الأحمر.

وأعلنت وسائل إعلام عبرية عن سماع دوي انفجارات في شمال إسرائيل، تزامنا مع بدء هجوم أمريكي على إيران.

وأعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، السبت، رصد إطلاق صواريخ من إيران باتجاه إسرائيل.

وقال الجيش إن أنظمة الدفاع "تعمل لاعتراض التهديد"، بينما "أرسلت الجبهة الداخلية تنبيها مسبقا مباشرةا إلى الهواتف المحمولة في المناطق المعنية".

وطلب الجيش من السكان "التحلي بالمسؤولية واتباع التعليمات"، وأوضح: "يجب التوجه إلى الملاجئ عند استلام الإنذار، والبقاء فيها حتى إشعار آخر".

وتابع: "لن يسمح بمغادرة الملجأ إلا بعد تلقي تعليمات صريحة، ويجب الاستمرار في الالتزام بتعليمات قيادة الجبهة الداخلية".