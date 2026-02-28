أوروبا تدعو إلى استئناف المفاوضات الأمريكية الإيرانية

أ ب

دعت بريطانيا وفرنسا وألمانيا إلى استئناف المفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران، وأدانت الهجمات الإيرانية على دول في المنطقة، لكنها لم تعلق على الضربات الأمريكية والإسرائيلية التي نُفذت اليوم السبت ضد إيران.

وقال رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر، والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، والمستشار الألماني فريدريش ميرتس في بيان صدر اليوم السبت، إن دولهم لم تشارك في الضربات على إيران، لكنها على تواصل وثيق مع الولايات المتحدة وإسرائيل والشركاء في المنطقة.

وأضاف البيان، أن الدول الثلاث قادت الجهود الرامية إلى التوصل إلى حل تفاوضي بشأن برنامج إيران النووي.

وقال القادة: "ندين بأشد العبارات الهجمات الإيرانية على دول في المنطقة. يجب على إيران الامتناع عن الضربات العسكرية العشوائية. ندعو إلى استئناف المفاوضات ونحث القيادة الإيرانية على السعي إلى حل تفاوضي. وفي نهاية المطاف، يجب السماح للشعب الإيراني بتحديد مستقبله بنفسه".