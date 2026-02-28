إعلان

الجيش الأردني يعلن إسقاط صاروخين بالستيين استهدفا المملكة

كتب : مصراوي

12:38 م 28/02/2026

الجيش الأردني يعلن إسقاط صاروخين بالستيين أرشي

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

وكالات

أعلن الجيش الأردني، السبت، إسقاط صاروخين بالستيين استهدفا أراضي المملكة.

وكان الجيش قد أعلن في وقت سابق أن سلاح الجو التابع له يقوم بتنفيذ طلعات جوية لـ"حماية سماء المملكة وصون سيادتها" بعد بدء الولايات المتحدة وإسرائيل ضربات على إيران.

وقال البيان إن "الأصوات التي تُسمع في سماء عدد من مناطق المملكة تعود إلى طائرات تابعة لسلاح الجو الملكي الأردني، والتي تنفذ طلعات جوية اعتيادية"، مؤكدا أن قواته "تواصل القيام بواجبها الوطني في حماية سماء المملكة وصون سيادتها بكل كفاءة واقتدار".

وأعلنت الولايات المتحدة وإسرائيل في وقت سابق اليوم تنفيذ عمليات ضد أهداف إيرانية، وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن بلاده بدأت "عمليات قتالية كبرى" ضد إيران.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

الجيش الأردني إيران وأمريكا إسرائيل إيران إسقاط صاروخين بالستيين الأردن

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

إيران تعلن استهداف 4 قواعد أمريكية في الشرق الأوسط
شئون عربية و دولية

إيران تعلن استهداف 4 قواعد أمريكية في الشرق الأوسط
سي إن إن: الضربات الإسرائيلية استهدفت المرشد الأعلى الإيراني والرئيس
شئون عربية و دولية

سي إن إن: الضربات الإسرائيلية استهدفت المرشد الأعلى الإيراني والرئيس
موعد مباراة ليفربول ووست هام يونايتد في الدوري الإنجليزي والقناة الناقلة
رياضة عربية وعالمية

موعد مباراة ليفربول ووست هام يونايتد في الدوري الإنجليزي والقناة الناقلة

سقوط سبعة صواريخ قرب القصر الرئاسي ومجمع المرشد الأعلى في طهران
شئون عربية و دولية

سقوط سبعة صواريخ قرب القصر الرئاسي ومجمع المرشد الأعلى في طهران
قبل شهر ونصف.. توفيق عكاشة توقع ضرب إيران وسقوط نظام خامنئي؟ صورة وفيديو
أخبار مصر

قبل شهر ونصف.. توفيق عكاشة توقع ضرب إيران وسقوط نظام خامنئي؟ صورة وفيديو

إعلان

رمضانك مصراوي

المزيد

أخبار

المزيد

إعلان

لحظة بلحظة | هجمات أمريكية إسرائيلية مشتركة تضرب قلب طهران وإيران تتوعد برد ساحق