الجيش الأردني يعلن إسقاط صاروخين بالستيين استهدفا المملكة

وكالات

أعلن الجيش الأردني، السبت، إسقاط صاروخين بالستيين استهدفا أراضي المملكة.

وكان الجيش قد أعلن في وقت سابق أن سلاح الجو التابع له يقوم بتنفيذ طلعات جوية لـ"حماية سماء المملكة وصون سيادتها" بعد بدء الولايات المتحدة وإسرائيل ضربات على إيران.

وقال البيان إن "الأصوات التي تُسمع في سماء عدد من مناطق المملكة تعود إلى طائرات تابعة لسلاح الجو الملكي الأردني، والتي تنفذ طلعات جوية اعتيادية"، مؤكدا أن قواته "تواصل القيام بواجبها الوطني في حماية سماء المملكة وصون سيادتها بكل كفاءة واقتدار".

وأعلنت الولايات المتحدة وإسرائيل في وقت سابق اليوم تنفيذ عمليات ضد أهداف إيرانية، وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن بلاده بدأت "عمليات قتالية كبرى" ضد إيران.