وكالات

نقلت وكالة رويترز عن مصدرين مطلعين على العمليات العسكرية الإسرائيلية ومصدر إقليمي قولهم، إن وزير الدفاع الإيراني أمير ناصر زاده وقائد الحرس الثوري محمد باكبور يُعتقد أنهما قُتلا في هجمات إسرائيلية.

وفي وقت سابق من اليوم، أشارت صحيفة يديعوت أحرونوت. العبرية، بمقتل قائد الحرس الثوري الإيراني محمد باكبور، الذي تولى منصبه عقب اغتيال القائد السابق حسين سلامي خلال ما يُعرف بحرب الـ«12».

وفي السياق ذاته، أفادت القناة القناة 12 الإسرائيلية بأن التقديرات نفسها ترجّح مقتل علي شمخاني، مستشار المرشد الإيراني علي خامنئي، والذي يُعد من أبرز الشخصيات المؤثرة في البرنامج النووي الإيراني، وذلك في هجوم مُستهدف.