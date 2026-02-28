إعلان

رويترز: مقتل وزير الدفاع الإيراني وقائد الحرس الثوري خلال الهجوم الإسرائيلي

كتب : مصراوي

04:17 م 28/02/2026

القائد العام للحرس الثوري اللواء محمد باكبور

وكالات

نقلت وكالة رويترز عن مصدرين مطلعين على العمليات العسكرية الإسرائيلية ومصدر إقليمي قولهم، إن وزير الدفاع الإيراني أمير ناصر زاده وقائد الحرس الثوري محمد باكبور يُعتقد أنهما قُتلا في هجمات إسرائيلية.

وفي وقت سابق من اليوم، أشارت صحيفة يديعوت أحرونوت. العبرية، بمقتل قائد الحرس الثوري الإيراني محمد باكبور، الذي تولى منصبه عقب اغتيال القائد السابق حسين سلامي خلال ما يُعرف بحرب الـ«12».

وفي السياق ذاته، أفادت القناة القناة 12 الإسرائيلية بأن التقديرات نفسها ترجّح مقتل علي شمخاني، مستشار المرشد الإيراني علي خامنئي، والذي يُعد من أبرز الشخصيات المؤثرة في البرنامج النووي الإيراني، وذلك في هجوم مُستهدف.

أمير ناصر زاده الحرس الثوري الهجوم الإسرائيلي على طهران إيران وأمريكا

لحظة بلحظة | هجمات أمريكية إسرائيلية مشتركة تضرب قلب طهران وإيران تتوعد برد ساحق