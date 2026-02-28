إعلان

الكويت.. إصابة 3 جنود في قاعدة على السالم جراء سقوط شظايا صواريخ إيرانية

كتب : مصراوي

07:47 م 28/02/2026 تعديل في 07:47 م

الكويت.. إصابة 3 جنود في قاعدة على السالم جراء سقو

وكالات

أعلنت وزارة الدفاع الكويتية إصابة 3 من منتسبي القوات المسلحة نتيجة سقوط شظايا في قاعدة علي السالم الجوية جراء التعامل مع الصواريخ الباليستية والمسيرات.

وصرح المتحدث الرسمي لوزارة الدفاع العقيد الركن سعود العطوان اليوم السبت بأن رئاسة الأركان العامة للجيش تؤكد استمرار العمليات العسكرية للتصدي لموجات الهجمات الصاروخية الباليستية والطائرات المسيرة، في إطار المهام الدفاعية المنوطة بالقوات المسلحة لحماية أجواء دولة الكويت وصون سيادتها.

من جانبه أعلن المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة الدكتور عبدالله السند بأنه تم حتى هذه اللحظة استقبال اثنتي عشرة حالة إصابة في عدد من مستشفيات البلاد على خلفية الأوضاع الراهنة.

وأوضح أن مستشفى الفروانية استقبل تسع حالات، فيما استقبل مستشفى الجهراء حالتين، واستقبل مستشفى مبارك حالة واحدة، مبينًا أن طبيعة الإصابات تنوعت بين إصابات ناتجة عن ارتطام منخفض الشدة، وإصابات في الفخذين الأيمن والأيسر، وإصابات في الظهر والصدر، وإصابة في اليد، إضافة إلى إصابات سطحية في الوجه والرقبة.

وأشار إلى أن في مستشفى الفروانية توجد حالة واحدة في غرفة الإنعاش لتلقي الرعاية المكثفة والرقابة الدقيقة، فيما تتلقى بقية الحالات الرعاية في أقسام الملاحظة للرجال والنساء، وجميعها تحت المتابعة الطبية المستمرة.

وبيّن أن الحالة الأولى في مستشفى الجهراء تعاني من إصابة نافذة في الفخذ الأيمن، والحالة العامة مستقرة، وتخضع للمتابعة من فريق الطوارئ وجراحة الإصابات مع استكمال الفحوصات اللازمة. أما الحالة الثانية فهي إصابة سطحية في الرأس، والحالة العامة مستقرة وتخضع للملاحظة الطبية.

وأكد أن الحالة في مستشفى مبارك تحت التقييم والمتابعة اللازمة، وأن الوضع العام لجميع الحالات مستقر، ولا توجد في الوقت الراهن حالات حرجة خارج نطاق السيطرة الطبية.

وشدد المتحدث الرسمي على استمرار الجاهزية الكاملة لجميع المستشفيات، مع تفعيل خطط الطوارئ والتنسيق المستمر مع الجهات المعنية، داعيًا الجميع إلى استقاء المعلومات من مصادرها الرسمية.

إيران وأمريكا هجمات إيران الحرب على إيران هجمات على الخليج الكويت

